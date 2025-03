Doctor Who: Trailer zur 2. Staffel

Disney+ hat einen neuen Trailer für die zweite Staffel von "Doctor Who" veröffentlicht. Der Trailer zeigt den Doktor und seine neue Begleiterin Belinda Chandra bei ihren Abenteuern durch Zeit und Raum, vom futuristischen 51. Jahrhundert über den 803. interstellaren Song Contest bis hin zu ihrer Verwandlung in animierte Charaktere, was eine Neuheit der "Doctor Who"-Reihe darstellt.

Die zweite Staffel feiert ihre Premiere am Samstag, 12. April um 09:00 Uhr auf Disney+. Neue Folgen der achtteiligen Staffel sind dann wöchentlich zum Streamen verfügbar.

Der Doktor trifft Belinda Chandra und beginnt ein episches Abenteuer, um sie zur Erde zurückzubringen. Doch eine geheimnisvolle Macht verhindert ihre Rückkehr und das zeitreisende TARDIS-Team muss sich erheblicher Gefahren, noch grösseren Feindinnen und Feinden und noch furchterregenderen Schrecken als je zuvor stellen.

In der neuen Staffel sind Ncuti Gatwa als der Doktor, Varada Sethu als Belinda Chandra und Millie Gibson als Ruby Sunday zu sehen. Zu den bereits angekündigten Gastdarstellerinnen und Gastdarstellern gehören Rose Ayling-Ellis, Christopher Chung, Rylan Clark, Alan Cumming, Anita Dobson, Freddie Fox, Michelle Greenidge, Jonah Hauer-King, Ruth Madeley, Jemma Redgrave und Susan Twist.

Russell T. Davies ist Showrunner, ausführender Produzent und Autor. Neben Davies sind Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner und Jane Tranter als ausführende Produzentinnen und Produzenten beteiligt. "Doctor Who" wird von Bad Wolf in Zusammenarbeit mit den BBC Studios für Disney Branded Television, BBC One und BBC iPlayer produziert.