5 Jahre Disney+: Schweizer Premieren vorgestellt

Anlässlich des fünften Jubiläums von Disney+ stellt der Streaming-Dienst neue, spannende Titel vor, die 2025 in der Schweiz Premiere feiern werden. Dazu gehören die FX Serie "Alien: Earth", die neue Miniserie "Dying for Sex" von FX mit Michelle Williams und Jenny Slate in den Hauptrollen, die starbesetzte, in Deutschland produzierte Original Serie "Call My Agent Berlin" (AT) sowie die mit Spannung erwartete zweite Staffel von "Andor". Ausserdem dürft ihr euch auf Fortsetzungen von Serien wie FXs "The Bear: King of the Kitchen", "Only Murders in the Building" und die neueste Staffel von "Die Simpsons" freuen.

Disney+ begrüsst auch die Rückkehr der mormonischen Momfluencer mit "The Secret Lives of Mormon Wives", die am 15. Mai 2025 in eine zweite Staffel gehen. Ausserdem werden im Laufe des Jahres die mit Spannung erwarteten Dokumentationen von National Geographic "Ohne Limits mit Chris Hemsworth", "Underdogs", "Ocean with David Attenborough" und "Stanley Tucci in Italien" auf Disney+ erscheinen.