Daredevil: Born again - 2. Staffel startet am 25. März

Daredevil: Born again - Staffel 2: Das intensivste Street-Level-Drama des Marvel Cinematic Universe wird exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. In acht packenden Episoden prallen Überleben, Widerstand und Erlösung aufeinander, während der Kampf um die Seele New Yorks beginnt.

Die von Dario Scardapane, Chris Ord und Matt Corman geschaffene Serie zeigt Charlie Cox als titelgebenden maskierten Daredevil (alias Matt Murdock) und Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk. An ihrer Seite kehren Deborah Ann Woll als Karen Page, Ayelet Zurer als Vanessa Fisk, Wilson Bethel als Benjamin Poindexter/Bullseye und Margarita Levieva als Heather Glenn zurück in die Serie. Von den Fans herbeigesehnt, gibt es ausserdem ein Wiedersehen mit Krysten Ritter als Jessica Jones. Matthew Lillard wird als der mysteriöse Mr. Charles vorgestellt.

In der neuen Staffel unterwirft Bürgermeister Wilson Fisk New York City seiner Herrschaft, während er seinen Staatsfeind Nummer Eins jagt: Daredevil. Doch unter seiner gehörnten Maske versucht Matt Murdock aus dem Schatten heraus zurückzuschlagen, um das korrupte Imperium des Kingpin zu zerstören und seine Heimat zurückzugewinnen. Widerstehen. Rebellieren. Wiederaufbauen.

Das Daredevil - Fantasy Basel Ticket-Gewinnspiel

Passend zum Staffel-Start von "Daredevil: Born Again" verlosen wir zwei Tagestickets (Datum frei wählbar) für die Fantasy Basel - The Swiss Comic Con, die vom 14. bis 16. Mai 2026 stattfindet.

Die zweite Staffel von "Daredevil: Born Again" von Marvel Television startet in der Schweiz und Liechtenstein am 25. März um 3.00 Uhr exklusiv auf Disney+.