Disney+ : Erster Trailer zur zweiten Staffel von Daredevil: Born Again

Marvel Television hat einen neuen Trailer zur zweiten Staffel von "Daredevil: Born Again" veröffentlicht. Das intensivste Street-Level-Drama des Marvel Cinematic Universe wird ab dem 25. März, um 3.00 Uhr, exklusiv auf Disney+ zu sehen sein. In acht packenden Episoden prallen Überleben, Widerstand und Erlösung aufeinander, während der Kampf um die Seele New Yorks beginnt.

In Staffel 2 unterwirft Bürgermeister Wilson Fisk New York City seiner Herrschaft, während er seinen Staatsfeind Nummer Eins jagt: Daredevil. Doch unter seiner gehörnten Maske versucht Matt Murdock aus dem Schatten heraus zurückzuschlagen, um das korrupte Imperium des Kingpin zu zerstören und seine Heimat zurückzugewinnen. Widerstehen. Rebellieren. Wiederaufbauen.

Die zweite Staffel von "Daredevil: Born Again" von Marvel Television startet in der Schweiz und Liechtenstein am 25. März um 3.00 Uhr exklusiv auf Disney+.