Disney+ überträgt die 98. Oscars

Disney+ gab bekannt, dass die 98. Oscar-Verleihung am Montag, 16. März um 00.00 Uhr morgens live in der Schweiz übertragen wird. Zum zweiten Mal in Folge wird der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Fernsehmoderator, Autor, Produzent und Komiker Conan O'Brien die Show moderieren.

Zur Feier der Nominierungen von "Zoomania 2" in der Kategorie "Bester Animationsfilm" und "Avatar: Fire and Ash" in den Kategorien "Kostümdesign" und "Visuelle Effekte" könnt ihr die früheren Oscar-Gewinner "Zoomania", "Avatar" und "Avatar: The Way of Water" auf Disney+ streamen.

Die mit dem Emmy Award ausgezeichneten Produzenten von Live-Fernsehveranstaltungen, Raj Kapoor und Katy Mullan, kehren zum dritten Mal in Folge als ausführende Produzenten der Show zurück. Jeff Ross und Mike Sweeney kehren zum zweiten Mal als Produzenten zurück, wobei Sweeney auch als Autor fungiert.

Hier findet ihr die nominierten Filme.