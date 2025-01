Disney+: Win or Lose ab 19. Februar

Die erste Original Serie der Pixar Animation Studios "Win or Lose", startet am 19. Februar exklusiv auf Disney+. Sie erzählt die Geschichten von acht verschiedenen Charakteren, die sich alle auf ihr grosses Softball-Meisterschaftsspiel vorbereiten, darunter die unsicheren Kinder, ihre Helikopter-Eltern und sogar ein liebeskranker Schiedsrichter.

"Ich habe als Kind Softball gespielt. Inspiriert von dieser Erfahrung, hatten wir das Gefühl, dass Fastpitch-Softball der perfekte Hintergrund für die Serie wäre. Es gibt so viele Facetten im Sportleben, die ich liebe – es kann das Beste und das Schlimmste in einem Menschen zum Vorschein bringen, auch der ruhigsten Person kann der Kragen platzen. Und wenn es ums Gewinnen und Verlieren geht – die Konsequenzen sind nichts und doch alles. Wir hatten wirklich das Gefühl, dass es die beste Kulisse für die Themen ist, die wir lieben."

Carrie Hobson & Michael Yates

Laut Yates wurde die Idee, verschiedene Perspektiven zu beleuchten, im Alltag bei Pixar geboren. "Carrie und ich waren Bürokollegen bei ‚Toy Story 4‘", sagte er. *"Wir waren beide als Story Artists an dem Film beteiligt und wir sprachen über viele Dinge, die im Film vorkamen, aber auch über Dinge, die in der Welt passierten – aktuelle Ereignisse, Nachrichten. Wir haben auf denselben Termin unterschiedliche Reaktionen und verschiedene Interpretationen gehabt. Einer von uns sagte: ‚Das lief super!‘ und der andere: ‚Nein! Das war schrecklich, wovon redest du?‘ Wir haben erkannt, dass unsere eigenen Erfahrungen, die wir mitbringen, unsere Wahrnehmung eines Ereignisses verändern. Wir wollten eine Geschichte erzählen, die all das veranschaulicht."

Die Serie, die unglaublich lustige, sehr emotionale und einzigartig animierte Perspektiven bietet, wird von David Lally produziert und enthält Musik von Komponist Ramin Djawadi sowie Originalsongs von Campfire und Djawadi.