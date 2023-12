Disney+: Dr. Who-Weihnachtsspecial

Das mit Spannung erwartete "Doctor Who" Weihnachtsspecial "Doctor Who: Vom Himmel hoch" feiert am 25. Dezember Premiere auf Disney+ in der Schweiz und Liechtenstein und folgt auf die "Doctor Who"-Special Episoden: "Doctor Who: Das Monster von den Sternen", "Doctor Who: In blauer Ferne" und "Doctor Who: Das Kichern". Das Weihnachtsspecial präsentiert Ncuti Gatwa als den fünfzehnten Doktor und Millie Gibson als seine Begleiterin Ruby Sunday. Vor langer Zeit, am Weihnachtsabend, wurde ein Baby im Schnee ausgesetzt. Heute trifft Ruby Sunday auf den Doktor, gestohlene Babys, Kobolde und vielleicht das Geheimnis ihrer Geburt.

Zum weiteren Cast des Specials gehören u.a. Davina McCall (spielt sich selbst), Michelle Greenidge (Carla Sunday), Angela Wynter (Cherry Sunday) und Anita Dobson (Mrs. Flood).

Gestern fand im British Film Institute, Southbank, die Weltpremiere des Weihnachtsspecials mit blauem Teppich und einer Fragerunde mit Gatwa, Gibson und dem Showrunner Russell T Davies statt. Zur Feier der Premiere wurde gestern Abend ausserdem das London Eye durch Gatwa und Gibson persönlich in den Farben des legendären "Doctor Who-Zeitvortex beleuchtet.

"Doctor Who" wird von Bad Wolf und BBC Studios für BBC und Disney Branded Television produziert. Zu den ausführenden Produzenten gehören Davies (Autor und Showrunner), Jane Tranter, Julie Gardner, Joel Collins und Phil Collinson.

Die neue Staffel von "Doctor Who" wird 2024 weltweit exklusiv auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein (ausserhalb des Vereingten Königreichs und Irlands).