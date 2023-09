Disney+: Elemental bald verfügbar

Disney+ hat heute verkündet, dass "Elemental" ab dem 13. September auf Disney+ zum Streamen verfügbar sein wird. Die Making-of-Dokumentation "Die Chemie stimmt: Die Geschichte hinter Elemental" und der Kurzfilm "Carls Date" von den Pixar Animation Studios, in dem der bei den Fans beliebte sprechende Hund Dug zu sehen ist, werden ebenfalls an diesem Tag auf dem Streaming-Service veröffentlicht.

Disney+ zum Spezialpreis

Ausserdem gab Disney+ heute bekannt, dass neue und teilnahmeberechtigte zurückkehrende Abonnenten vom 6. September bis zum 20. September 2023 Disney+ für 2.99 CHF/Monat für drei Monate unter DisneyPlus.com abonnieren können. Abonnentinnen und Abonnenten haben damit Zugang zu den beliebtesten Filmen und Serien von The Walt Disney Company und können die neuesten sowie demnächst erscheinenden Titel streamen, darunter: die brandneue deutsche Disney+ Original Serie "Die drei !!!", die neueste Star Wars Serie "Ahsoka", die Live-Action-Neuinterpretation von "Arielle, die Meerjungfrau", die zweite Staffel der Marvel Kurzfilmreihe "I Am Groot" mit dem schelmischen kleinen Zweig in der Hauptrolle, "Tiere Hautnah mit Bertie Gregory" von National Geographic sowie die Fortsetzungen der preisgekrönten Serien "Only Murders in the Building" und "The Bear: King of the Kitchen".