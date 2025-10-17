Fire & Water: Die Entstehung der Avatar-Filme auf Disney+

"Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme" wird am 7. November 2025 exklusiv auf Disney+ Premiere feiern.

Die zweiteilige Dokumentation von 20th Century Studios und Lightstorm Entertainment bietet einen faszinierenden Einblick in die Entstehung des Oscar-prämierten Box Office-Erfolgs "Avatar: The Way of Water" und einen ersten Blick auf den kommenden Kinofilm "Avatar: Fire and Ash". Ausserdem wird es exklusives Behind-The-Scenes Material, Concept Art und Interviews mit dem Cast und den Filmemachern zu sehen geben. Die Macher der Dokumentation sind von Manhattan Beach, San Pedro, Shasta Lake und den Channel Islands über die Bahamas, Hawaii bis Neuseeland gereist, um dem Cast und dem Team hinter den Kulissen zu folgen, während sie daran arbeiten, die Unterwasser Performance Capture Technologie zu verfeinern und zu perfektionieren und das Freitauchen in einem riesigen, hochmodernen 680’000-Gallonen-Wassertank zu erlernen.

Die ausführenden Produzenten von "Fire and Water: Die Entstehung der Avatar Filme" sind James Cameron und Rae Sanchini. Regisseur / Produzent ist Thomas C. Grane, Autor / Produzent ist Richard Brehm, Creative Director ist Robert Glowacki. Für die Kamera zeichnet John Clisham verantwortlich, für die Interviews vor der Kamera Steven Wacks, und Geoff Burdick diente als Künstlerischer Berater.