Star Wars: Maul - Shadow Lord: Erster Trailer

Ein erster Trailer zu der animierten Serie "Star Wars: Maul – Shadow Lord" von Lucasfilm Animation wurde veröffentlicht. Der ikonische Bösewicht Maul kehrt am 6. April exklusiv auf Disney+ zurück und wird wöchentlich in zwei Episoden zu sehen sein. Die finalen zwei Folgen werden am "Star Wars"-Feiertag, dem 4. Mai, veröffentlicht.

Das spannende Abenteuer spielt nach den Ereignissen von "Star Wars: The Clone Wars" und handelt von Maul, der den Plan verfolgt, sein kriminelles Syndikat auf einem vom Imperium unberührten Planeten wieder aufzubauen. Dort begegnet er einem desillusionierten jungen Jedi Padawan, der sein ersehnter Lehrling sein könnte, um ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache zu unterstützen.

"Star Wars: Maul – Shadow Lord" wurde von Dave Filoni, basierend auf Star Wars und den von George Lucas geschaffenen Charakteren, entwickelt. Die Serie wurde von Dave Filoni und Matt Michnovetz kreiert. Brad Rau ist der leitende Regisseur. Die ausführenden Produzenten sind Dave Filoni, Athena Yvette Portillo, Matt Michnovetz, Brad Rau, Carrie Beck und Josh Rimes. Co-Produzent ist Alex Spotswood.

Die Synchronsprecher im Original sind Sam Witwer als Maul, Gideon Adlon als Devon Izara, Golden Globe Gewinner Wagner Moura als Brander Lawson, Richard Ayoade als Two-Boots, Dennis Haysbert als Master Eeko-Dio-Daki, Chris Diamantopoulos als Looti Vario, Charlie Bushnell als Rylee Lawson, Vanessa Marshall als Rook Kast, David C. Collins als Spybot, A.J. LoCascio als Marrok und Steve Blum als Icarus.