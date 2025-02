Fünf Jahre Disney+ in der Schweiz

Der März ist da, und mit ihm kommt der Frühling! Dieser Monat ist für Disney+ etwas ganz Besonderes, denn der Streaming-Dienst feiert in der Schweiz sein fünfjähriges Jubiläum.

Im März dürfen sich die Disney+ Nutzer auch auf ganz neue, fesselnde Titel freuen. In Marvel Televisions "Daredevil: Born Again" sind der blinde Anwalt Matt Murdock und der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk auf Kollisionskurs. Äusserste Vorsicht gilt beim Zuschauen von National Geographics "David Blaine: Nicht Nachmachen" – denn wie der Titel schon verrät, sind die Meisterstücke aus der Serie nicht zum Nachmachen geeignet.

Grosser Beliebtheit und zahlreicher Preise erfreut sich seit ihrem Release auf Disney+ die Serie "The Bear: King of the Kitchen", in der ein junger Koch mit einem widerspenstigen Team darum kämpft, einen Sandwich-Laden umzukrempeln. Ein weiteres Highlight ist das Disney+ Original "Only Murders in the Building". Die Serie folgt drei Nachbarn, die eine Obsession für wahre Verbrechen teilen.

März-Highlights

Gilmore Girls – Staffel 1-7

Ab 1. März auf Disney+

97th Oscars (OV)

Der Live Stream am 3. März auf Disney+

Disney+ wird die 97. Oscar-Verleihung am Montag, den 3. März, um 01.00 Uhr morgens live in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen. Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Moderator, Autor, Produzent und Comedian Conan O'Brien wird die Show zum ersten Mal moderieren.

Marvel Televisions Daredevil: Born Again – Staffel 1

Ab 5. März exklusiv auf Disney+

In Marvel Televisions "Daredevil: Born Again" kämpft Matt Murdock, ein blinder Anwalt mit besonderen Fähigkeiten, in seiner geschäftigen Anwaltskanzlei für Gerechtigkeit, während der ehemalige Mafiaboss Wilson Fisk seine eigenen politischen Ziele in New York verfolgt. Als ihre früheren Identitäten sich ihren Weg an die Oberfläche bahnen, befinden sich beide Männer unausweichlich auf Kollisionskurs.

Vaiana 2

Ab 12. März auf Disney+

Im Animationsmusical "Vaiana 2" der Walt Disney Animation Studios begeben sich Vaiana (im Original gesprochen von Auli'i Cravalho), Maui (im Original gesprochen von Dwayne Johnson) und eine Crew ungewöhnlicher Seeleute auf eine aufregende neue Reise. Nach einer unerwarteten Botschaft ihrer Seefahrer-Vorfahren muss Vaiana nicht nur in die fernen Gewässer Ozeaniens segeln, sondern auch in gefährliche, längst vergessene Meere. Auf sie wartet ein Abenteuer, wie sie es noch nie erlebt hat. Regie führte Dave Derrick Jr. in Co- Regie mit Jason Hand, Produktion von Yvett Merino und Christina Chen. "Vaiana 2" enthält Musik von den Grammy-Gewinnern Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foaʻi und dem dreifachen Grammy-Gewinner Mark Mancina.

Searchlight Pictures Original Film „O’Dessa“

Ab 20. März exklusiv auf Disney+

„O'Dessa“ ist eine Rockoper, die in einer postapokalyptischen Zukunft spielt und von einem Bauernmädchen handelt, das sich auf die Suche nach einem Familienerbstück macht. Ihre Reise führt sie in eine gefährliche Stadt, wo sie die Macht des Schicksals und des Gesangs nutzen muss, um die Seele ihrer wahren Liebe zu retten.

National Geographic David Blaine: Nicht nachmachen! – Staffel 1

Ab 24. März exklusiv auf Disney+

"David Blaine: Nicht nachmachen!" ist eine sechsteilige Dokuserie, die die Welt aus der Sicht der Magie erkundet. Auf der Suche nach unglaublichen Menschen, die Meisterstücke vollziehen können, die nach echter Magie aussehen, nimmt David Blaine uns mit auf einer faszinierenden Reise durch einige der aussergewöhnlichsten Kulturen der Welt, beim Streben nach verwandten Seelen, nach Inspiration und dem Erlernen wahrhaft exzeptioneller Fähigkeiten.

Sly Lives! (aka The Burden of Black Genius) (OV/UT)

Ab 15. März exklusiv auf Disney+

Der mit einem Oscar ausgezeichnete Regisseur Ahmir "Questlove" Thompson kehrt mit seinem zweiten Dokumentarfilm nach "Summer of Soul" zurück: "SLY LIVES! (aka The Burden of Black Genius)" ist eine filmische Auseinandersetzung mit dem Lebenswerk und Vermächtnis von Sly & The Family Stone – der bahnbrechenden Band unter der Führung des charismatischen und schillernden Sly Stone. Die Dokumentation zeichnet nicht nur den kometenhaften Aufstieg, die ruhmreiche Zeit und das spätere Verschwinden einer der einflussreichsten Ikonen der Pop-Musik nach, sondern beleuchtet auch, wie Schwarze Künstler in Amerika mit den oft übersehenen Schattenseiten des Ruhms ringen. Questlove greift auf persönliche Erfahrungen und Beziehungen zurück, um eine einfühlsame, menschliche Geschichte über den wahren Preis der Genialität zu erzählen und unser Verständnis von Popkultur grundlegend zu verändern.

Schlimmer geht immer: Der Roadtrip

Ab 28. März exklusiv auf Disney+

"Schlimmer geht immer: Der Roadtrip" erzählt vom elfjährigen Alexander und seiner Familie, die in den Frühlingsferien zu ihrem Traumurlaub nach Mexiko-Stadt aufbrechen, bei dem jedoch alles schiefgeht, als sie ein verfluchtes Götzenbild finden. Die Familie wird auf eine harte Probe gestellt, bis sie beschliesst, das Götzenbild an seinen rechtmässigen Platz zurückzubringen. Die Hauptrollen in der brandneuen Familienkomödie spielen Eva Longoria, Jesse Garcia, Paulina Chávez, Rose Portillo, Thom Nemer und Cheech Marin. Regie führte Marvin Lemus, das Drehbuch schrieb Matt Lopez, basierend auf dem Buch "Die Coopers – Schlimmer geht immer" von Judith Viorst. Die Produzent:innen sind Shawn Levy, Dan Levine, p.g.a., Dan Cohen, Lisa Henson, p.g.a., mit Eva Longoria, Emily Morris und Shelly Strong als ausführende Produzentinnen.