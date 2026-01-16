Disney+: Die Muppet Show kehrt zurück

Kermit, Miss Piggy und die beliebte Muppet Truppe sind zurück mit einem brandneuen Special Event. Musik, Comedy und jede Menge Chaos sind vorprogrammiert, wenn die Muppets erneut die Bühne des originalen Muppet Theaters betreten – diesmal mit ihrem ganz besonderen Gast: Sabrina Carpenter.

Bei dem Special Event von 20th Television, Disney Branded Television, The Muppets Studio und Point Grey Pictures führt Alex Timbers Regie und fungiert als ausführender Produzent. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver und Alex McAtee sind ausführende Produzenten für Point Grey Pictures; David Lightbody, Leigh Slaughter und Michael Steinbach für The Muppets Studio; Sabrina Carpenter, Albertina Rizzo, Matt Vogel und Eric Jacobson sind ebenfalls ausführende Produzenten.

Die Originalserie "Die Muppet Show", geschaffen von Jim Henson, lief von 1976 bis 1981, wurde in über 100 Ländern ausgestrahlt und präsentierte zahlreiche namhafte Gaststars, darunter Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Gladys Knight, Liza Minelli, Paul Simon und viele weitere. Während ihrer Laufzeit erhielt die Serie Emmy-, GRAMMY-, Peabody- und BAFTA-Auszeichnungen sowie zahlreiche weitere Preise. In einem Artikel von 1978 bezeichnete das Time Magazine die Serie als „die derzeit populärste Fernsehunterhaltung weltweit.

Die erfahrenen Muppet Darsteller Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman und Matt Vogel übernehmen in dieser Produktion den Grossteil der ikonischen Muppet Figuren, unterstützt von einem talentierten Team weiterer Puppenspieler. Dave Goelz, der seit über 50 Jahren mit den Muppets auftritt und bereits bei der originalen "Die Muppet Show" mitwirkte, hat unter anderem die Figuren Gonzo und Dr. Bunsen Honeydew sowie viele weitere Charaktere erschaffen.

"Die Muppet Show" kehrt am 4. Februar mit einem triumphalen Special Event auf Disney+ zurück.

Im Jahr 2026 feiert "Die Muppet Show" ihr 50-jähriges Jubiläum. Alle fünf Staffeln von "Die Muppet Show" sind derzeit auf Disney+ verfügbar.