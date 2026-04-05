Neu auf Disney+ im April

Star Wars: Maul – Shadow Lord – Staffel 1

Ab 6. April 2026

Nach den Ereignissen von „Star Wars: The Clone Wars“ plant Maul, sein Syndikat auf einem vom Imperium unberührten Planeten wieder aufzubauen. Dort begegnet er einer desillusionierten jungen Jedi-Padawan, die die gesuchte Schülerin sein könnte, die ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache helfen wird.

The Testaments: Die Zeuginnen – Staffel 1

Ab 8. April 2026

Als Weiterentwicklung von „The Handmaid ́s Tale“, basiert „The Testament: Die Zeuginnen“ auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte, angesiedelt im Staat Gilead. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von ausserhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen – einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird – wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt.

Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer – Staffel 1

Ab 10. April 2026

Nachdem Malcolm sich und seine Tochter über ein Jahrzehnt von seiner Familie abgeschottet hat, wird er wieder in deren Kreis gezogen, als Hal und Lois zu ihrer 40. Jubiläumsfeier auf seine Anwesenheit bestehen.

Weitere Neustarts

Den Sommer feiern mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney) - 1. April 2026

Dear Killer Nannies: Grossgezogen von Mafia-Auftragskillern – Staffel 1 (Hulu) - 1. April 2026

Raising Chelsea – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 2. April 2026

Micky+ Kurzgeschichten: Micky + Spidey (Disney) - 3. April 2026

Pizza Movie (Hulu) (OV/UT) - 3. April 2026

Perfect Crown – Staffel 1 (Hulu) - 10. April 2026

Disneynatures „Orangutan” (Disney) - 22. April 2026

We’ll be fine – Staffel 1 (Hulu) - 23. April 2026

Neue Katalog Titel

King Kong (Hulu) - 1. April 2026

Mamma Mia! – Der Film (Hulu) - 1. April 2026

Mamma Mia! Here We Go Again (Hulu) - 1. April 2026

Die Braut des Prinzen (Hulu) - 1. April 2026

Marvels „The Hulk” (Marvel)-+ HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ – Staffel 1-4 - 1. April 2026

Brothers in Exile (ESPN) - 6. April 2026

Deion’s Double Play (ESPN) - 6. April 2026

Doc & Darryl (ESPN) - 6. April 2026

The Good, the Bad, the Hungry (ESPN) - 6. April 2026

Long Gone Summer (ESPN) - 6. April 2026

Muhammad and Larry (ESPN) - 6. April 2026

Survive and Advance (ESPN) - 6. April 2026

The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd – Staffel 1-6 - 8. April 2026

Sisi – Staffel 1-4 - 15. April 2026

Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 Premiere (Disney) - 22. April 2026

SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney) - 22. April 2026

Anaon – Hüter der Nacht – Staffel 1 - 22. April 2026

Ghosts – Staffel 1 - 22. April 2026

In aller Freundschaft – Staffel 19-26 - 22. April 2026

Loriot – Die Fernseh-Edition – Staffel 1-4 - 22. April 2026

Schloss Einstein – Staffel 13 - 22. April 2026

Schloss Einstein – Staffel 24-26 - 22. April 2026

Sherlock – Staffel 1-4 - 22. April 2026

Grisu – Der kleine Drache – Staffel 1 - 29. April 2026

Theresa Wolff - Passion - 29. April 2026

Earth Month auf Disney+

Im April steht die Erde im Mittelpunkt: Zum Earth Month präsentiert Disney+ inspirierende National Geographic Titel, die das Wunder der Natur beleuchten. Faszinierende Dokumentationen bieten eindrucksvolle Einblicke, begleiten Forscher auf abenteuerlichen Expeditionen und zeigen die Schönheit der Erde aus neuen Perspektiven. Ob atemberaubende Tierwelten, spektakuläre Landschaften oder bewegende Geschichten rund um den Umweltschutz – Disney+ vereint die Highlights an einem Ort. Spannende, emotionale und eindrucksvolle Momente regen zum Nachdenken an und schärfen das Bewusstsein für den Schutz unseres Planeten. Als stimmige Einstimmung auf den Earth Month ergänzt eine Auswahl preisgekrönter National Geographic Produktionen das Programm.