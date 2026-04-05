Neu auf Disney+ im April

Star Wars: Maul – Shadow Lord – Staffel 1
Ab 6. April 2026
Nach den Ereignissen von „Star Wars: The Clone Wars“ plant Maul, sein Syndikat auf einem vom Imperium unberührten Planeten wieder aufzubauen. Dort begegnet er einer desillusionierten jungen Jedi-Padawan, die die gesuchte Schülerin sein könnte, die ihm bei seinem unerbittlichen Streben nach Rache helfen wird.
The Testaments: Die Zeuginnen – Staffel 1
Ab 8. April 2026
Als Weiterentwicklung von „The Handmaid ́s Tale“, basiert „The Testament: Die Zeuginnen“ auf dem gleichnamigen Roman von Margaret Atwood und erzählt eine dramatische Coming-of-Age-Geschichte, angesiedelt im Staat Gilead. Im Mittelpunkt stehen zwei Teenagerinnen: die pflichtbewusste Agnes und Daisy, die neu von ausserhalb Gileads kommt. Während sie sich durch die prunkvollen Hallen von der Tante-Lydia-Schule für zukünftige Ehefrauen bewegen – einem Ort, an dem Gehorsam mit brutalen Methoden und immer mit göttlicher Rechtfertigung eingeprägt wird – wird ihre Verbindung zum Katalysator, der ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf den Kopf stellt.
Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer – Staffel 1
Ab 10. April 2026
Nachdem Malcolm sich und seine Tochter über ein Jahrzehnt von seiner Familie abgeschottet hat, wird er wieder in deren Kreis gezogen, als Hal und Lois zu ihrer 40. Jubiläumsfeier auf seine Anwesenheit bestehen.
Weitere Neustarts
- Den Sommer feiern mit Donna Hay – Staffel 1 (Disney) - 1. April 2026
- Dear Killer Nannies: Grossgezogen von Mafia-Auftragskillern – Staffel 1 (Hulu) - 1. April 2026
- Raising Chelsea – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 2. April 2026
- Micky+ Kurzgeschichten: Micky + Spidey (Disney) - 3. April 2026
- Pizza Movie (Hulu) (OV/UT) - 3. April 2026
- Perfect Crown – Staffel 1 (Hulu) - 10. April 2026
- Disneynatures „Orangutan” (Disney) - 22. April 2026
- We’ll be fine – Staffel 1 (Hulu) - 23. April 2026
Neue Katalog Titel
- King Kong (Hulu) - 1. April 2026
- Mamma Mia! – Der Film (Hulu) - 1. April 2026
- Mamma Mia! Here We Go Again (Hulu) - 1. April 2026
- Die Braut des Prinzen (Hulu) - 1. April 2026
- Marvels „The Hulk” (Marvel)-+ HIP: Ermittlerin mit Mords-IQ – Staffel 1-4 - 1. April 2026
- Brothers in Exile (ESPN) - 6. April 2026
- Deion’s Double Play (ESPN) - 6. April 2026
- Doc & Darryl (ESPN) - 6. April 2026
- The Good, the Bad, the Hungry (ESPN) - 6. April 2026
- Long Gone Summer (ESPN) - 6. April 2026
- Muhammad and Larry (ESPN) - 6. April 2026
- Survive and Advance (ESPN) - 6. April 2026
- The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd – Staffel 1-6 - 8. April 2026
- Sisi – Staffel 1-4 - 15. April 2026
- Disney Jr. Arielle: Die kleine Meerjungfrau – Staffel 2 Premiere (Disney) - 22. April 2026
- SuperKitties – Staffel 3 (Neue Episoden) (Disney) - 22. April 2026
- Anaon – Hüter der Nacht – Staffel 1 - 22. April 2026
- Ghosts – Staffel 1 - 22. April 2026
- In aller Freundschaft – Staffel 19-26 - 22. April 2026
- Loriot – Die Fernseh-Edition – Staffel 1-4 - 22. April 2026
- Schloss Einstein – Staffel 13 - 22. April 2026
- Schloss Einstein – Staffel 24-26 - 22. April 2026
- Sherlock – Staffel 1-4 - 22. April 2026
- Grisu – Der kleine Drache – Staffel 1 - 29. April 2026
- Theresa Wolff - Passion - 29. April 2026
Earth Month auf Disney+
Im April steht die Erde im Mittelpunkt: Zum Earth Month präsentiert Disney+ inspirierende National Geographic Titel, die das Wunder der Natur beleuchten. Faszinierende Dokumentationen bieten eindrucksvolle Einblicke, begleiten Forscher auf abenteuerlichen Expeditionen und zeigen die Schönheit der Erde aus neuen Perspektiven. Ob atemberaubende Tierwelten, spektakuläre Landschaften oder bewegende Geschichten rund um den Umweltschutz – Disney+ vereint die Highlights an einem Ort. Spannende, emotionale und eindrucksvolle Momente regen zum Nachdenken an und schärfen das Bewusstsein für den Schutz unseres Planeten. Als stimmige Einstimmung auf den Earth Month ergänzt eine Auswahl preisgekrönter National Geographic Produktionen das Programm.
- National Geographics „Die geheimnisvolle Welt der Pinguine“
- National Geographics „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“
- National Geographics „Das echte grosse Krabbeln”
- National Geographics „Feindselige Erde – Anpassen oder sterben“
- National Geographics „Der Strand der Haie mit
- Anthony Mackie: Golfküste“
- National Geographics „Spuren verlorener Städte mit Albert Lin: Die Sintflut“