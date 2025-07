Neu auf Disney+ im August 2025

Der August bringt eine Vielzahl spannender Neuerscheinungen auf Disney+. Mit neuen Staffeln bereits bestehender Serien, exklusiven Premieren und filmischen Highlights liefert Disney+ ein abwechslungsreiches Programm für den Spätsommer.

So einige Serien feiern im August ihre Premiere auf Disney+. So zerschellt in FXs "Alien: Earth" ein rätselhaftes Raumschiff auf der Erde und wird zur grössten Bedrohung des Planeten. Spannung bietet auch Marvel Televisions "Eyes of Wakanda", in der wakandische Krieger auf gefährlichen historischen Missionen sind, um Vibranium Artefakte zu retten.

Fans dürfen sich im August auf neue Staffeln ihrer Lieblingsserien freuen. Disney+ heisst Staffel 14 von der Serie "King of the Hill" willkommen. "Die Prouds: Lauter und trauter" geht in die dritte Staffel und handelt von der frischgebackenen 14-jährigen Penny Proud und ihrer verrückten Familie.

Ein weiteres Highlight im August stellen die Filme dar, die auf Disney+ erscheinen. Inspirierend und mitreissend ist National Geographics "Limitless: Live Better Now": Chris Hemsworth stellt sich epischen Herausforderungen und zeigt uns, wie wir besser leben können.

Marvel Televisions: Eyes of Wakanda - Staffel 1

Ab 1. August exklusiv auf Disney+ Die neue Marvel Animations Action-Abenteuer-Serie "Eyes of Wakanda" begleitet die Erlebnisse der mutigen wakandischen War Dogs der Geheimorganisation Hatut Zeraze im Laufe der Weltgeschichte. In diesen weltenbummlerischen Abenteuern müssen die Helden und Heldinnen gefährliche Missionen erfüllen, um Vibranium Artefakte zu retten.

Die Prouds: Lauter und trauter - Staffel 3

Ab 6. August exklusiv auf Disney+ Staffel 3 von "Die Prouds: Lauter und trauter" ist zurück mit allem, was dazugehört – die neuen Folgen verbinden das Tiefgründige mit dem Lächerlichen. Seid dabei, wenn Penny Proud und ihre treue Crew für internationale Eskapaden, wilde Abenteuer und fantastischen Pausen sorgen, vollgepackt mit Heiterkeit, Herz und natürlich Neugierde.

FXs Alien: Earth - Staffel 1

Ab 13. August exklusiv auf Disney+ In der mit Spannung erwarteten TV-Serie "Alien: Earth" aus der Feder von Noah Hawley zerschellt ein rätselhaftes Raumschiff auf der Erde und wird von einer jungen Frau (Sydney Chandler) gemeinsam mit einem zusammengewürfelten taktischen Einsatzteam untersucht – sie machen eine schicksalhafte Entdeckung, die zu einer direkten Konfrontation mit der wohl grössten Gefahr für die Menschheit und den Planeten Erde führt. Während Mitglieder des Bergungsteams das Wrack nach Überlebenden durchsuchen, stossen sie auf rätselhafte, raubtierartige Lebensformen, die furchterregender als alles sind, was sie sich je hätten vorstellen können. Mit der Entfesselung dieser neuen Bedrohung beginnt für das Team ein Kampf ums Überleben – und ihre Entscheidung, wie sie mit der Entdeckung umgehen, könnte den Planeten für immer verändern. Mit

Chandler in der Hauptrolle wartet die Serie mit einem internationalen Ensemble auf – darunter Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diêm Camille und Moe Bar-El.

National Geographic - Limitless: Live Better Now

Ab 15. August auf Disney+ Chris Hemsworth stellt sich drei epischen Herausforderungen, um wissenschaftlich fundierte Wege zur Verbesserung unserer Gesundheit zu ergründen. Er lernt das Schlagzeugspielen für einen Überraschungsauftritt in einem Stadion, erklettert eine gefrorene 200-Meter-Wand, um die Vorteile des Verlassens unserer Komfortzone zu erforschen, und stellt sich dem brutalen Schmerztraining der Special Forces in Südkorea – alles, um herauszufinden, wie wir länger und besser leben können.

The Twisted Tale of Amanda Knox - Staffel 1

Ab 20. August exklusiv auf Disney+ Die Miniserie ist inspiriert von der wahren Geschichte von Amanda Knox, die zu Unrecht für den tragischen Mord an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher verurteilt wurde und erzählt von ihrem Kampf, ihre Unschuld zu beweisen und ihre Freiheit zurückzugewinnen. In den Hauptrollen sind Grace Van Patten, Sharon Horgan, John Hoogenakker, Francesco Acquaroli, Giuseppe De Domenico und Roberta Mattei zu sehen.

Eenie Meanie

Ab 22. August exklusiv auf Disney+ "Eenie Meanie" ist ein bizarrer und rasanter Thriller, der eine ehemalige Fluchtfahrerin begleitet, die in ihre unschöne Vergangenheit zurückkatapultiert wird, als ein früherer Arbeitgeber ihr anbietet, das Leben ihres chronisch unzuverlässigen Ex-Freundes zu retten. Geschrieben und inszeniert wurde "Eenie Meanie" von Shawn Simmons. Die Hauptrolle der Edie, auch bekannt unter dem Spitznamen Eenie Meanie, spielt Samara Weaving.

Weitere Neustarts