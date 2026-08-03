Neu auf Disney+ im August

Star Wars: Visionen - Die neunte Jedi - Staffel 1

Ab 5. August 2026

Die Miniserie ist Teil der brandneuen Reihe "Star Wars: Visionen präsentiert", unter dem künftig längere "Star Wars: Visionen" Geschichten erzählt werden. Die Handlung setzt kurz nach den Ereignissen der Kurzfilme "Die neunte Jedi" und „Die neunte Jedi: Kind der Hoffnung“ ein. In der neuen Serie setzt Lah Kara ihre Ausbildung in den Lehren der Jedi

unter der Führung von Margrave Juro fort. Gemeinsam mit Juro und einer kleinen Gruppe angehender Jedi begibt sie sich auf eine epische Reise der Selbstfindung – und auf eine Mission, um ihren Vater zu retten.

The Shards - Staffel 1

Ab 6. August 2026

Vor der Kulisse des pulsierenden Los Angeles der 1980er-Jahre begleitet die Serie eine Gruppe privilegierter Highschool- Absolventinnen und -Absolventen einer Elite-Privatschule, die sich mit Identität, Sexualität, Eifersucht, Obsession und

den dunklen Abgründen des amerikanischen Jugendlebens auseinandersetzen müssen.

Sturm der Liebe - Staffel 20

Ab 12. August 2026

Ana kehrt an den Fürstenhof zurück, gerät zwischen Philipp und Vincent und wächst Wilma von Zweigen ans Herz, die sie schliesslich zur Erbin macht. Nach Wilmas Tod wird Ana von Intrigen um das Erbe und Vincents Vergangenheit verunsichert, überlebt nur dank seiner Nierenspende und findet nach Trennungen doch wieder zu Philipp zurück.

Türkisch für Anfänger - Staffel 1-3

Ab 12. August 2026

Lena ist 16, und für sie bedeutete Familie bisher: WG mit ihrem kleinen Bruder Nils und ihrer Mutter Doris, einer Psychotherapeutin. Doch dann verliebt sich Mutter Doris ausgerechnet in Metin, einen türkischen Spurensucher bei der Kriminalpolizei. Die Konsequenz daraus: Alle ziehen zusammen in ein gemeinsames Familienglück.

Camp Rock 3

Ab 14. August 2026

Als Connect 3 den Opening Act für ihre grosse Reunion-Tour verliert, kehren sie in ihr geliebtes Camp Rock zurück, um den nächsten grossen Star zu entdecken. Während die Teilnehmer um die Chance wetteifern, als Opening Act ihrer Idole aufzutreten, steigen die Spannungen und Freundschaften werden auf die Probe gestellt – was zu unerwarteten Verbindungen, Enthüllungen und Romanzen führt.

Lion - Die Löwen-Saga - Staffel 1

Ab 20. August 2026

Von "Der König der Löwen" Regisseur Jon Favreau und BBC Studios ausführendem Produzenten Mike Gunton kommt die aussergewöhnliche wahre Geschichte des Löwenjungen Kio, der sich auf eine epische Reise begibt, um zum König zu werden. Über vier Jahre hinweg gedreht, erzählt diese bewegende Saga von Familie, Hoffnung und Mut, während Kio vom verletzlichen Jungtier zu einem mächtigen Anführer heranwächst. Auf seinem Weg erlebt er Verlust und Verbannung und muss sich erbitterten Rivalen stellen, um zu überleben. Mit filmischem Storytelling und bahnbrechenden Naturaufnahmen erzählt die Serie die vollständige Coming-of-Age-Geschichte eines Löwen – und die bemerkenswerte Entstehung eines Königs.

Death in Paradise - Staffel 15

Ab 26. August 2026

DI Mervin Wilson ermittelt in neuen mysteriösen Fällen auf Saint Marie. Allerdings fällt es ihm schwer, seinen Platz auf der Insel zu finden. Eine neu aufgedeckte familiäre Verbindung bringt zudem ganz eigene Herausforderungen mit sich.

Weitere Neustarts

Futurama – Staffel 14 (Hulu) - 3. August 2026

Betrayal: Dirty Secrets - Staffel 4 (Hulu) (OV/UT) - 4. August 2026

Godfather of Harlem - Staffel 4 (Hulu) (OV/UT) - 5. August 2026

Disneys „Die neuen Zauberer vom Waverly Place“ – Staffel 3 (Disney) - 5. August 2026

Flex X Cop - Staffel 2 (Hulu) (OV/UT) - 7. August 2026

House of Stassi - Staffel 1 (OV/UT) - 12. August 2026

X-Men 97 - Staffel 2 (Staffelfinale) (Marvel Animation) - 12. August 2026

Travis Barker: Louder Than Fear (Hulu) (OV/UT) - 13. August 2026

National Geographics "9/11: Wiedersehen nach der Katastrophe" - Staffel 1 (National Geographic) - 22. August 2026

The Simpsons: Yellow Mirrow (Streaming Exclusives) - 26. August 2026

Furious - Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu) - 31. August 2026

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