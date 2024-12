Neu auf Disney+ im Dezember

Die festliche Jahreszeit ist endlich da und was gibt es Schöneres, als sich zu entspannen und in die magische Welt der Filme und Serien einzutauchen.

Ob noch einmal "Kevin – Allein zu Haus" oder einem anderen Klassiker aus der "Allein zu Haus"-Reihe, hier ist Spass und Action für die gesamte Familie vorprogrammiert. Apropos Familie – Anna, Elsa und unser Lieblingsschneemann Olaf freuen sich über einen gemeinsamen Besuch in Arendelle in "Die Eiskönigin – Völlig unverfroren" und "Die Eiskönigin 2". Dort gibt es verschneite Abenteuer, aussergewöhnlichen Mut und natürlich weihnachtliches Flair genauso wie in der fröhlichen "Santa Clause"-Filmklassikerreihe oder, wer wissen möchte, wie es mit Familie Clause weiterging, in der lustigen Adaption "Santa Clause: Die Serie". Und für diejenigen, die absolut keine Lust auf weihnachtliche Harmonie haben, stehen "Stirb langsam" 1-5 zur vollumfänglichen Verfügung sowie jede Menge weitere Action-Highlights, die es einfach krachen lassen.

In den kommenden Wochen erscheinen zudem neue Serien, die mit einzigartigen Geschichten für jede Menge Unterhaltung sorgen werden. In FXs neuer Serie "English Teacher" fragt sich Lehrer Evan Marquez, ob man im Beruf wirklich man selbst sein kann. Für Spannung sorgt die Serie "Unsichtbar", die auf Eloy Morenos Roman basiert. Auf alle, die nicht genug von Riley und ihren Emotionen bekommen, wartet ein besonderes Serien-Highlight: Disney Pixars "Traum Studios". Darüber hinaus erscheint "Star Wars: Skeleton Crew" im Dezember.

Diesen Monat sind auch die beiden mitreissenden Feature "Elton John: Never Too Late" und National Geographic Original Film "Blink – Jeder Augenblick zählt" neu im Programm und sorgen für sehr viele Emotionen.

Auch in diesem Jahr heisst es also wieder: Einkuscheln, was zum Snacken schnappen und die ganze (Weihnachts-)Vielfalt von Disney+ geniessen. Oh du fröhliche Streamingzeit!

Star Wars: Skeleton Crew – Staffel 1

Ab 3. Dezember exklusiv auf Disney+ (Star Wars)

"Star Wars: Skeleton Crew" folgt dem Abenteuer von vier ganz normalen Kindern, die sich auf die Suche nach ihrem Heimatplaneten machen, nachdem sie sich in der Star Wars Galaxis verirrt haben. Bei diesem unvergesslichen Abenteuer stossen sie auf seltsame Aliens und gefährliche Orte. In der Serie spielen Jude Law, Ravi Cabot-Conyers, Ryan Kiera Armstrong, Kyriana Kratter, Robert Timothy Smith, Tunde Adebimpe, Kerry Condon und Nick Frost.

Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur

Ab 10. Dezember exklusiv auf Disney+ (National Geographic)

Der Fund anonymer Gräber auf dem Gelände einer ehemaligen indigenen Residential School in Kanada, die von der katholischen Kirche geleitet wurde, löst einen landesweiten Aufschrei aus. Nach Jahren des Schweigens kommt der Missbrauch zahlreicher Kinder ans Licht, den sie in einem System erleiden mussten, das dazu bestimmt war, indigene Gemeinden auszulöschen. Die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft wird auf die Probe gestellt, während sie versucht den traumatischen Kreislauf zu durchbrechen und die Kraft zu finden, durchzuhalten.

Disney Pixars Traum Studios – Staffel 1

Ab 11. Dezember exklusiv auf Disney+ (Pixar)

Die brandneue Serie "Traum Studios" von Pixar Animation Studios findet zwischen den Ereignissen von "Alles steht Kopf" und "Alles steht Kopf 2" statt und dreht sich um das Filmstudio in Rileys Kopf, in dem Träume sehr wohl wahr werden – jede Nacht, pünktlich und immer im Budget. Riley wird gross und wenn ihre Erinnerungen ein bisschen intensiver verarbeitet werden müssen, schicken Freude und die anderen Emotionen sie zu den Traum Studios. Begleite die gefeierte Regisseurin Paula Persimmon, die sich ihrem eigenen Albtraum stellen muss bei ihrem Versuch, den nächsten grossen Hit-Traum zu drehen, nachdem ihr Xeni zur Seite gestellt wurde, ein eingebildeter TagtraumRegisseur, der auf seinen Aufstieg in die Oberliga der Nachtträume aus ist. Die irrsinnig witzige Serie von den Pixar Animation Studios ist im Stil eines fiktionalen Dokumentarfilms gehalten. Geschrieben wurde sie von Mike Jones, der auch Regie geführt hat und produziert wurde sie von Jaclyn Simon.

Weiteres