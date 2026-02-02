Neu auf Disney+ im Februar

Die Muppet Show
Ab 4. Februar 2026
Die Muppet Show ist zurück! Kermit, Miss Piggy und die beliebte Muppet-Gang sind mit einer brandneuen Sonderfolge ihrer legendären und bahnbrechenden Originalserie zurück. Musik, Comedy und jede Menge Chaos sind garantiert, wenn die Muppets mit ihrem ganz besonderen Gast Sabrina Carpenter erneut die Bühne des originalen Muppet Theaters betreten.
Beyond Paradise – Staffel 3
Ab 4. Februar 2026
DI Humphrey Goodman und seine Verlobte Martha meistern ihren turbulenten Alltag in Devon. Auch in dieser Staffel muss das Polizeiteam von Shipton Abbott zahlreiche verblüffende Verbrechen aufklären – von einem Leichenfund in einem Fluss und rätselhaften vergifteten Pralinenschachteln über historische Bauernfehden bis zu einem Vorfall mit K.-o.-Tropfen auf dem Wasser. Abseits der Polizeistation stellen sich Martha und Humphrey unerwarteten Herausforderungen als Pflegeeltern.
Ella McCay
Ab 5. Februar 2026
"Ella McCay" erzählt die Geschichte einer idealistischen jungen Frau, die versucht, ihre nicht ganz perfekte Familie mit ihrer Leidenschaft für die Arbeit unter einen Hut zu bringen. Vom Autor und Regisseur James L. Brooks – diese frische und herzerwärmende Komödie handelt von den Menschen, die man liebt, und davon, wie man mit ihnen überlebt.
The Artful Dodger – Staffel 2
Ab 10. Februar 2026
The Artful Dodger ist zurück – und steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ihm droht der Strick, er wird vom neuen Gesetzeshüter Inspector Boxer gejagt, und sollte er die Frau, die er liebt – Lady Belle – wiedersehen, würde er gehängt werden. Währenddessen setzt Belle alles daran, ihre Zukunft in der Medizin zu verwirklichen, angetrieben von Ehrgeiz und einer Liebe, die auf Messers Schneide steht. Inspector Boxer konkurriert mit Jack um Belles Zuneigung, während der gerissene Fagin Dodger ihn zu ihrem bislang gefährlichsten Raubzug verleitet. Und dann treibt auch noch ein Mörder sein Unwesen.
Paradise – Staffel 2
Ab 23. Februar 2026
In der zweiten Staffel begibt sich Xavier auf die Suche nach Teri und erfährt, wie die Menschen die drei Jahre seit „dem Tag“ überlebt haben. Währenddessen gerät in Paradise das soziale Gefüge ins Wanken, da der Bunker noch immer mit den Folgen der ersten Staffel zu kämpfen hat. Zudem werden neue Geheimnisse über die Ursprünge der Stadt enthüllt.
Weitere Neustarts
- We Call It Imagineering – Staffel 1 (Disney) - 4. Februar 2026
- Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma - 6. Februar 2026
- The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 11. Februar 2026
- Stay (Hulu) (Altersfreigabe 16+) - 13. Februar 2026
- FXs „Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” (Hulu) - 13. Februar 2026
- Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1 (Hulu) - 18. Februar 2026
- Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 19. Februar 2026
- Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye” (Hulu) - 27. Februar 2026
Neue Katalog Titel
- Ich – Einfach unverbesserlich - 1. Februar 2026
- Ich – Einfach unverbesserlich 2 - 1. Februar 2026
- E.T. – Der Ausserirdischer - 1. Februar 2026
- Inglorious Basterds (Altersfreigabe 16+) - 1. Februar 2026
- Notting Hill - 1. Februar 2026
- Jerry Maguire – Spiel des Lebens - 1. Februar 2026
- Jumanji - 1. Februar 2026
- Die Hochzeit meines Besten Freundes - 1. Februar 2026
- Grindhouse: Planet Terror - 1. Februar 2026
- Jackie Brown - 1. Februar 2026
- Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+) - 1. Februar 2026
- Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+) - 1. Februar 2026
- Reservoir Dogs – Wilde Hunde - 1. Februar 2026
- Du & Ich und Alle reden mit - 1. Februar 2026
- Hook - 2. Februar 2026
- Schitt’s Creek – Staffel 1-6 - 2. Februar 2026
- Schloss Einstein – Staffel 20-23 - 18. Februar 2026
- Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1 - 18. Februar 2026
- Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1 - 18. Februar 2026
- Watching You – Staffel 1 - 20. Februar 2026
- Morbius (Marvel) - 28. Februar 2026