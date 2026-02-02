Neu auf Disney+ im Februar

Die Muppet Show

Ab 4. Februar 2026

Die Muppet Show ist zurück! Kermit, Miss Piggy und die beliebte Muppet-Gang sind mit einer brandneuen Sonderfolge ihrer legendären und bahnbrechenden Originalserie zurück. Musik, Comedy und jede Menge Chaos sind garantiert, wenn die Muppets mit ihrem ganz besonderen Gast Sabrina Carpenter erneut die Bühne des originalen Muppet Theaters betreten.

Beyond Paradise – Staffel 3

Ab 4. Februar 2026

DI Humphrey Goodman und seine Verlobte Martha meistern ihren turbulenten Alltag in Devon. Auch in dieser Staffel muss das Polizeiteam von Shipton Abbott zahlreiche verblüffende Verbrechen aufklären – von einem Leichenfund in einem Fluss und rätselhaften vergifteten Pralinenschachteln über historische Bauernfehden bis zu einem Vorfall mit K.-o.-Tropfen auf dem Wasser. Abseits der Polizeistation stellen sich Martha und Humphrey unerwarteten Herausforderungen als Pflegeeltern.

Ella McCay

Ab 5. Februar 2026

"Ella McCay" erzählt die Geschichte einer idealistischen jungen Frau, die versucht, ihre nicht ganz perfekte Familie mit ihrer Leidenschaft für die Arbeit unter einen Hut zu bringen. Vom Autor und Regisseur James L. Brooks – diese frische und herzerwärmende Komödie handelt von den Menschen, die man liebt, und davon, wie man mit ihnen überlebt.

The Artful Dodger – Staffel 2

Ab 10. Februar 2026

The Artful Dodger ist zurück – und steckt in ernsten Schwierigkeiten. Ihm droht der Strick, er wird vom neuen Gesetzeshüter Inspector Boxer gejagt, und sollte er die Frau, die er liebt – Lady Belle – wiedersehen, würde er gehängt werden. Währenddessen setzt Belle alles daran, ihre Zukunft in der Medizin zu verwirklichen, angetrieben von Ehrgeiz und einer Liebe, die auf Messers Schneide steht. Inspector Boxer konkurriert mit Jack um Belles Zuneigung, während der gerissene Fagin Dodger ihn zu ihrem bislang gefährlichsten Raubzug verleitet. Und dann treibt auch noch ein Mörder sein Unwesen.

Paradise – Staffel 2

Ab 23. Februar 2026

In der zweiten Staffel begibt sich Xavier auf die Suche nach Teri und erfährt, wie die Menschen die drei Jahre seit „dem Tag“ überlebt haben. Währenddessen gerät in Paradise das soziale Gefüge ins Wanken, da der Bunker noch immer mit den Folgen der ersten Staffel zu kämpfen hat. Zudem werden neue Geheimnisse über die Ursprünge der Stadt enthüllt.

Weitere Neustarts

We Call It Imagineering – Staffel 1 (Disney) - 4. Februar 2026

Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma - 6. Februar 2026

The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 11. Februar 2026

Stay (Hulu) (Altersfreigabe 16+) - 13. Februar 2026

FXs „Love Story John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” (Hulu) - 13. Februar 2026

Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1 (Hulu) - 18. Februar 2026

Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 19. Februar 2026

Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye” (Hulu) - 27. Februar 2026

Neue Katalog Titel