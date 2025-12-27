Neu auf Disney+ im Januar

A Thousand Blows – Staffel 2

Ab 9. Januar

Hezekiah ist nur noch ein Schatten des Mannes, der er einst war und Sugar Goodson trinkt sich in den Tod. Gerade als es so aussieht, als würde Wapping seinen letzten Atemzug tun, taucht Mary Carr mit ihrer treuen Gefährtin Alice Diamond im Schlepptau wieder in der Stadt auf. Mary ist zurückgekommen, um die Forty Elephants wieder aufzubauen und ihre Krone zurückzuerobern. Wie immer hat Mary einen Plan.

Tell Me Lies – Staffel 3

Ab 13. Januar

In der dritten Staffel von „Tell Me Lies“ geben Lucy Albright und Stephen DeMarco ihrer turbulenten Romanze zum Frühlingssemester am Baird College eine neue Chance. Sie schwören sich, dass dieses Mal alles anders wird, doch vergangene Fehltritte stehen ihren guten Vorsätzen im Weg. Bald schon wird Lucy in eine Kontroverse verwickelt, mit der sie eigentlich nichts zu tun haben will.

Von Pol zu Pol mit Will Smith

Ab 14. Januar

Fünf Jahre in der Entstehung, begleitet National Geographics „Von Pol zu Pol mit Will Smith“ Will auf seiner Reise über alle sieben Kontinente – von den Eisfeldern der Antarktis über die Dschungel des Amazonas, die Gebirge des Himalayas, die Wüsten Afrikas, die Inseln des Pazifik bis hin zu den Eisbergen der Arktis. Inspiriert von seinem verstorbenen Mentor, begibt sich Will auf eine 100-tägige Reise voller aussergewöhnlicher Herausforderungen: Er fährt auf Skiern zum Südpol, fängt eine riesige Anakonda, melkt eine giftige Vogelspinne, erklimmt Berge und taucht unter dem Eis des Nordpols. Unterstützt von Experten, Wissenschaftlern und Entdeckern trägt Will zu bahnbrechenden wissenschaftlichen Entdeckungen bei und knüpft tiefgreifende menschliche Kontakte – etwa zur Waorani-Gemeinschaft im Amazonas und zu den San in der Kalahari, deren Wissen und Widerstandskraft wertvolle Lektionen für unsere Zukunft auf diesem Planeten bieten. Mit der filmischen Grösse, dem Zugang und der Authentizität, die nur National Geographic bieten kann, verbindet dieses einmalige Abenteuer modernste Wissenschaft, packendes Umwelt-Storytelling und mutige Entdeckerleidenschaft.

The Beauty – Staffel 1

Ab 22. Januar

In der FX Serie „The Beauty“ geht in der Welt der High Fashion die Angst um: Internationale Supermodels sterben auf grausame und mysteriöse Weise. Die FBI-Agenten Cooper Madsen und Jordan Bennett sollen in Paris die Wahrheit aufdecken und stossen dabei auf ein sexuell übertragbares Virus. Es verwandelt gewöhnliche Menschen in Abbilder körperlicher Perfektion – jedoch mit schrecklichen Folgen. Ihre Spur führt sie direkt ins Fadenkreuz von „The Corporation“, einem geheimnisvollen Tech-Milliardär, der das Wundermittel „The Beauty“ entwickelt hat. Um sein Billionen-Dollar-Imperium zu schützen, schreckt er vor nichts zurück und hetzt ihnen seinen tödlichen Vollstrecker „The Assassin“ auf den Hals. Während sich die Epidemie ausbreitet, gerät der verzweifelte Aussenseiter Jeremy auf der Suche nach einem Lebensziel mitten ins Chaos, während die Agenten quer durch Paris, Venedig, Rom und New York jagen, m eine Bedrohung aufzuhalten, die die Zukunft der Menschheit verändern könnte.

Wonder Man – Staffel 1

Ab 28. Januar

Der Hollywood Schauspieler Simon Williams kämpft darum, seine Karriere in Gang zu bringen. Bei einer Begegnung mit dem erfahrenen Schauspieler Trevor Slattery erfährt Simon, dass der Regisseur Von Kovak eine Neuverfilmung des Superheldenfilms „Wonder Man“ plant. Die beiden Schauspieler, die sich an entgegengesetzten Enden ihrer Karriere befinden, streben nach Rollen in diesem Film, die ihr Leben verändern könnten, während das Publikum einen Blick hinter die Kulissen der Unterhaltungsindustrie werfen kann.

Weitere Neustarts

Cat’s Eye – Ein Supertrio – Staffel 1 (Batch 2) (Hulu) - 2. Januar

National Geographics „Geparde hautnah mit Bertie Gregory“ (National Geographic) - 2. Januar

Der Graf von Monte Cristo – Staffel 1 - 7. Januar

Abbott Elementary – Staffel 5 (Batch 1) (Hulu) - 7. Januar

National Geographics „The Tale of Silyan – Der Mann und der Storch“ (National Geographic) - 9. Januar

Phineas und Ferb – Staffel 5 (Batch 2) (Disney) - 17. Januar

Hoops, Hopes & Dreams (OV/UT) (Hulu) - 19. Januar

Medalist – Staffel 2 (Hulu) - 24. Januar

