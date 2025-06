Neu auf Disney+ im Juli 2025

Der Juli dreht sich bei Disney+ um eines der faszinierendsten Geschöpfe der Meere – Haie! Und das aus gutem Grund: Dieses Jahr feiert der Kultfilm „Der weisse Hai“ sein 50. Jubiläum. Haie sind längst nicht nur die grossen Raubfische, sondern wahre Stars der Leinwand.

Anlässlich des 50. Jubiläums, gewährt Steven Spielberg exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Films in National Geographics "Der weisse Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster".

Spannung bietet auch "Haie hautnah mit Bertie Gregory" von National Geographic. In diesem Format ist Bertie Gregory in Südafrika auf seiner bislang waghalsigsten Mission. Er möchte Weisse Haie beim Jagen filmen, ganz ohne Schutzkäfig. Ein weiteres Highlight ist National Geographics "Der Strand der Haie mit Anthony Mackie: Golfküste" – Anthony Mackie kommt mit Fischern in Louisiana einem Hai-Mysterium auf die Spur.

Haie faszinieren seit jeher mit ihrer geheimnisvollen Welt unter Wasser. Die Norfolk-Insel ist die Heimat der grössten Tigerhaie der Welt. Aber warum sind sie so gross? Mit dem Verdacht auf weggeworfenes Rindfleisch forschen Wissenschaftler in National Geographics "Die grössten Tigerhaie der Welt" nach.Eintauchen in dramatische Abenteuer unter Wasser, mehr über die Welt der Haie erfahren und mitreissende Geschichten erleben – das alles bietet der Juli.

Washington Black - Staffel 1

Ab 23. Juli exklusiv auf Disney+ (Star) "Washington Black" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller und erzählt die Geschichte von George Washington „Wash“ Black, einem elfjährigen Jungen, der im 19. Jahrhundert auf einer Zuckerplantage in Barbados geboren wurde. Sein erstaunlicher wissenschaftlicher Verstand führt ihn in ein unerwartetes Schicksal. Als ein erschütternder Vorfall Wash zur Flucht zwingt, wird er in ein globales Abenteuer gestürzt, das sein Verständnis von Familie, Freiheit und Liebe hinterfragt und neugestaltet. Auf seinem Weg durch unerforschte Länder voller unvorstellbarer Chancen findet Wash den Mut, sich eine Zukunft jenseits der Grenzen der Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde, auszumalen.

National Geographic "Der weisse Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster"

Ab 11. Juli auf Disney+ (National Geographic) Steven Spielberg gewährt zum 50. Jubiläum seines Blockbusters "Der weisse Hai" exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Films, der die Welt schockierte und begeisterte. Von Peter Benchleys Romanvorlage bis zu Spielbergs Film hat "Der weisse Hai" die Popkultur, das Kino und den Haischutz nachhaltig beeinflusst. Interviews mit einflussreichen Hollywood-Regisseuren und Haiforschern zeigen: Die Legende von "Der weisse Hai" lebt weiter.

National Geographic "Haie hautnah mit Bertie Gregory"

Ab 6. Juli auf Disney+ (National Geographic) Bertie ist in Südafrika auf seiner bislang waghalsigsten Mission. In den dortigen Gewässern tummelt sich einer der berühmtesten und gefürchtetsten Raubfische: der Weisse Hai. Ohne Schutzkäfig taucht Bertie in die gefährlichen Untiefen, um die riesigen Haie bei der Jagd auf Robben zu filmen. Dabei lernt er auch die Herausforderungen kennen, die der Klimawandel für die Tiere bedeutet.

Zombies 4

Ab 11. Juli auf Disney+ In den ersten drei „Zombies“-Filmen haben Zed und Addison Menschen und Monster in ihrer Heimatstadt Seabrook zusammengebracht. Jetzt beginnt ein neues Abenteuer für das Duo, als ein Sommer-Roadtrip sie auf einen unerwarteten Umweg und mitten in eine neue Monsterrivalität führt: Daywalkers gegen Vampire. Die Lage spitzt sich zu, während Zed und Addison sich plötzlich als Vermittler zwischen den beiden gegnerischen übernatürlichen Fraktionen wiederfinden. Mithilfe von Eliza und Willa müssen sie die Erzfeinde Nova und Victor dazu bringen, das Kriegsbeil zu begraben, bevor eine noch grössere Bedrohung alle in Gefahr bringt.

