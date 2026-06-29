Neu auf Disney+ im Juni

Shifting Gears - Staffel 2

Ab 8. Juli 2026

In "Shifting Gears" dreht sich alles um Matt, den sturen, verwitweten Besitzer einer Oldtimer-Werkstatt. Als seine ihm entfremdete Tochter Riley mit ihren Kindern einzieht, beginnt die eigentliche Restaurierung. Mit Tim Allen als Matt, Kat Dennings als Riley, Seann William Scott als Gabriel, Daryl Chill Mitchell als Stitch, Maxwell Simkins als Carter und Barrett Margolis als Georgia.

R.J. Decker - Staffel 1

Ab 14. Juli 2026

R.J. Decker, in Ungnade gefallener Zeitungsfotograf und Ex-Häftling, startet als Privatdetektiv in der ebenso bunten wie kriminellen Welt Südfloridas neu durch. Er löst Fälle, die von leicht seltsam bis absolut bizarr reichen. Dabei helfen ihm seine Ex, eine Journalistin, deren Ehefrau, eine Kriminalkommissarin, und eine geheimnisvolle Gönnerin: eine Frau aus seiner Vergangenheit, die seine grösste Verbündete sein könnte ... oder seine Fahrkarte zurück ins Gefängnis.

The Cult of NatureBoy - Staffel 1 (OV/UT)

Ab 15. Juli 2026

"The Cult of NatureBoy" beleuchtet den Aufstieg von Eligio Bishop, alias NatureBoy, dem Anführer der Carbon Nation. Ab 2016 nutzt er soziale Medien, um Anhänger für seine selbsternannte „schwarze Utopie“ zu gewinnen. Doch was als alternativer Lebensstil in den Tropen beginnt, wird bald zu einem Sexkult, geprägt von Gewalt, Manipulation und Zwang. Die Geschichte endet mit seinem Prozess und einer lebenslangen Haftstrafe im Jahr 2024.

Descendants: Wicked Wonderland

Ab 17. Juli 2026

Nachdem es Red und Chloe gelungen ist, die Geschichte zu ändern, die Herzkönigin vor dem Bösen zu bewahren und Cinderella zu retten, scheint alles perfekt zu laufen. Doch sie ahnen nicht, dass die Einmischung in die Vergangenheit unerwartete Folgen hat. Als Reds ehemaliger Freund Maddox Hatter zum neuen Schurken wird und die Herzkönigin entführt, müssen Red und Chloe zurück durch den Kaninchenbau. Um die Königin und das ganze Wunderland zu retten, verbünden sie sich mit Reds neuer Schwester Pink, Luis, dem Sohn von Luisa Madrigal, und einer schurkischen Crew unter der Führung von Max, dem Sohn von Maddox.

Pompeji mit Tom Hiddleston

Ab 23. Jul 2026

Moderator und "Loki"-Star Tom Hiddleston und der ausführender Produzent von "Loki" Kevin R. Wright arbeiten erneut zusammen für National Geographics „Pompeji mit Tom Hiddleston” – eine Mischung aus szenarischem Kinodrama und investigativem Dokumentarfilm, die das Publikum in die Stunden vor und während des Ausbruchs des Vesuvs im antiken Rom mitnimmt. Unter der Leitung eines Teams aus Archäologen, Historikern, Geologen und Katastrophenexperten deckt er bemerkenswerte Beweise auf – und die Geschichten realer Menschen, die lang gehegte Annahmen über Pompeji und seine letzten Stunden in Frage stellen –, wobei er nicht zuletzt aufzeigt, dass viele der von der Katastrophe Betroffenen die Chance hatten, zu überleben. Durch die Verbindung von bahnbrechenden archäologischen Entdeckungen, Expertenanalysen und sehr persönlichen Erzählungen beleuchtet die Serie Pompeji nicht als Geschichte der Zerstörung, sondern als menschliches Drama von Widerstandskraft, Opferbereitschaft und Überleben und enthüllt das Leben, die Entscheidungen und das Schicksal derer, die im Schatten des Vesuvs standen.

Furious – Staffel 1

Ab 27. Juli 2026

"Furious" stammt von der Schöpferin und ausführenden Produzentin Elizabeth Meriwether und handelt von der FBI- Agentin Alice Black (Emmy Rossum), die eine mysteriöse und berechnende Serienmörderin jagt. Beide verfolgen ihren eigenen Weg zur Gerechtigkeit, doch als sich ihre Leben zunehmend miteinander verflechten, verschwimmt die Grenze zwischen Recht und Unrecht.

Weitere Neustarts

Marvel Animation „X-Men 97” – Staffel 2 (Marvel) - 1. Juli 2026

Flex X Cop – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 1. Juli 2026

Abandonados: Im Stich gelassen – Staffel 1 (OV/UT) (Hulu) - 1. Juli 2026

Would you marry me – Staffel 1 (Hulu) - 1. Juli 2026

The Simpsons: Simpsley (Disney+ Exclusive Episode) - 3. Juli 2026

The Husband – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 4. Juli 2026

Hammerhaie hautnah mit Bertie Gregory (National Geographic) - 5. Juli 2026

Squatters: Get the F*** out of my House – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT) - 5. Juli 2026

Bluey Sammlung – Staffel 1 (Disney) - 5. Juli 2026

Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Neue Episoden) - 15. Juli 2026

King of the Hill – Staffel 15 - 20. Juli 2026

9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Neue Episoden) - 22. Juli 2026

Neue Katalog Titel