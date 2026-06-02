Neu auf Disney+ im Juni

Not Suitable for Work – Staffel 1

Ab 2. Juni 2026

"Not Suitable for Work" stammt von der erfolgreichen Comedy-Autorin Mindy Kaling und dreht sich um fünf arbeitsbesessene Twens, die in Manhattans glamourösestem Stadtteil, Murray Hill, nach beruflichem Erfolg und – sofern ihnen Zeit bleibt – nach persönlichem Glück streben. Kaling ist Schöpferin von "Not Suitable for Work" und fungiert zeitgleich als ausführende Produzentin zusammen mit Showrunner Charlie Grandy ("The Sex Lives of College Girls", "The Mindy Project") und Howard Klein von 3 Arts Entertainment. Die Serie wird von Kaling International in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert, wo sowohl Kaling als auch Grandy unter Vertrag stehen.

Will Trent – Staffel 4

Ab 3. Juni 2026

Basierend auf der New-York-Times-Bestsellerreihe "Will Trent" von Karin Slaughter: Special Agent Will Trent vom Georgia Bureau of Investigation (GBI) wurde bei seiner Geburt ausgesetzt und erlebte eine schwere Jugend im

überforderten Pflegesystem von Atlanta. Heute nutzt Will seine einzigartige Perspektive im Kampf für Gerechtigkeit und kann die höchste Aufklärungsrate des GBI vorweisen.

Alice & Steve – Staffel 1

Ab 8. Juni 2026

(Hulu)

Alice ist am Boden zerstört, als ihr bester Freund Steve eine Beziehung mit ihrer 26-jährigen Tochter Izzy beginnt. Sie wird auf einen Schlag sowohl ihren besten Freund als auch ihre Tochter verlieren. Sie beschliesst, alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die Beziehung zu beenden: von Drohungen über Flehen bis hin zur Sabotage seiner Karriere. Zu ihrem Unglück ist Steve mehr als bereit für diesen Angriff, und was als perfekte Freundschaft beginnt, artet in eine erbitterte Fehde aus. Schliesslich verliert Alices Ehemann Daniel die Geduld. Die ganze Situation hat eine Seite an Alice zum Vorschein gebracht, die ihm Angst macht. Steve weiss, dass Izzy das Beste ist, was ihm je passiert ist, und will es mit ihr versuchen. Aber Alice gibt nicht kampflos auf.

Best of the World with Antoni Porowski – Staffel 1

Ab 8. Juni 2026

Ob ikonische Sehenswürdigkeiten oder versteckte Juwelen: Antoni Porowski erkundet einige der aussergewöhnlichsten Reiseziele der Welt, inspiriert von Nat Geos beliebter Reihe "Best of the World". Er taucht ein in das Herz von Paris, Mexiko-Stadt, London und seiner Heimatstadt New York City. Dort sucht Antoni nach authentischen, unvergesslichen Erlebnissen, die zu den besten der Welt gehören. Er zeigt die ultimativen Orte zum Übernachten, Essen und Entdecken. Antonis inspirierende Reise führt das Publikum über die üblichen Reiseführer hinaus und enthüllt das wahre Wesen jeder Stadt, ihre Kultur und vor allem ihre Menschen.

Bob’s Burgers – Staffel 16

Ab 17. Juni 2026

Die Emmy-prämierte Serie "Bob’s Burgers" startet in die 16. Staffel. Im Mittelpunkt steht die Arbeiterfamilie Belcher: Die Eltern Bob und Linda betreiben mit ihren drei Kindern Tina, Gene und Louise ein Burgerrestaurant an der Küste von New Jersey. Gemeinsam erleben sie Abenteuer mit den exzentrischen Bewohnern ihrer Stadt. In der 16. Staffel stehen Bob und Linda vor einer grossen Entscheidung, die Erinnerungen an die Eröffnung des Restaurants weckt. Währenddessen starten die Kinder ein neues musikalisches Projekt. Linda macht sich Sorgen, als Gayle ihr Liebesleben in eine Performancekunst verwandelt. Louise und Gene versuchen, Tinas Namen reinzuwaschen, nachdem sie als Fluraufsicht gefeuert wurde.

Avatar: Fire and Ash

Ab 24. Juni 2026

Für das dritte Kapitel um den ehemaligen Marine und Na’vi-Anführer Jake Sully und seine Familie kehrt das Publikum nach Pandora zurück. Noch gezeichnet von einem schweren Verlust setzt die Familie Sully alles daran, einen weiteren zu verhindern – unterstützt von den Wind Traders. Doch auf ihrem Weg werden sie von den Ash People angegriffen, die Eywa für die Zerstörung ihrer Heimat verantwortlich machen. Warnhinweis: Einige Szenen mit blinkenden Lichtern können sich auf lichtempfindliche Zuschauer auswirken.

The Bear: King of the Kitchen – Staffel 5

Ab 26. Juni 2026

Die fünfte und finale Staffel von FXs „The Bear: King of the Kitchen“ setzt am Morgen nach einer Hiobsbotschaft an: Sydney, Richie und Sugar haben erfahren, dass Carmy die Gastronomie aufgegeben und ihnen das Restaurant überlassen hat. Ohne Geld, mit der Gefahr eines Verkaufs und einem bevorstehenden Sturm müssen sie als Team zusammenhalten, um einen letzten Service zu meistern. Letztlich erkennen sie, dass das „perfekte“ Restaurant vielleicht weniger eine Frage des Essens ist als eine Frage der Menschen.

Weitere Neustarts

Doctor on the Edge – Staffel 1 (OV/UT) (Disney) - 1. Juni 2026

Hannah Berner: None of my Business (OV/UT) (Hulu) - 5. Juni 2026

Toy Story 5: A Special Look (Pixar) - 9. Juni 2026

Dragon Striker – Staffel 1 (Disney) - 10. Juni 2026

Micky+ Kurzgeschichten: Micky+ Bluey (Disney) - 12. Juni 2026

Triff Iron Man und seine fantastischen Freunde – Staffel 1 (neue Episoden) (Marvel) - 12. Juni 2026

A Spark into a Flame: Hamilton & Hip Hop (OV/UT) - 16. Juni 2026

Never Change! (OV/UT) (Hulu) - 17. Juni 2026

King & Prince: Unser Treffen in LA – Staffel 1 (OV/UT) (Disney) - 17. Juni 2026

Behind the Attraction – Staffel 3 (Disney) - 24. Juni 2026

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