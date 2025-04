Neu auf Disney+ im Mai 2025

Der Mai steht bei Disney+ im Zeichen der "Star Wars"-Saga. Fans der weit entfernten Galaxis, egal ob Anhänger der hellen oder dunklen Seite, können sich auf einen Monat voller legendärer Geschichten freuen. Es ist die ideale Zeit, um die bekannten Filme und Serien erneut zu erleben oder neue Abenteuer zu entdecken.

"Star Wars" hat die Popkultur nachhaltig beeinflusst. Generationen von Fans teilen die Begeisterung für die Charaktere, zitieren bekannte Dialoge und tauchen in diese einzigartige Welt ein. Der Mai bietet sich als passender Monat für einen "Star Wars"-Marathon an. Fans der Saga sollten diese Gelegenheit nutzen, um in die Abenteuer einzutauchen. Möge der Serienmarathon gelingen.

... und nicht vergessen: "Andor" läuft zur Zeit ebenfalls mit neuen Episoden auf Disney+.

Star Wars: Geschichten der Unterwelt

Ab 4. Mai exklusiv auf Disney+: In sechs Episoden taucht ihr mit zwei bekannten Schurken in die gefährliche Unterwelt der Galaxis ein. Die ehemalige Attentäterin und Kopfgeldjägerin Asajj Ventress bekommt eine zweite Chance und muss mit einem unerwarteten Verbündeten fliehen. Der Gesetzlose Cad Bane sieht sich seiner Vergangenheit gegenüber, als er einen alten Freund wiedertrifft, der nun als Sheriff auf der anderen Seite des Gesetzes steht.

Flintoff

Ab 19. Mai auf Disney+: "Flintoff" ist eine Biografie, die einen persönlichen und bisher unbekannten Einblick in das Leben von Andrew „Freddie“ Flintoff gibt, einem der beliebtesten britischen Sportler und Fernsehpersönlichkeiten. Durch exklusive Aufnahmen mit Flintoff, seiner Frau Rachael und engen Freunden wie Michael Vaughan, James Corden und Jack Whitehall dokumentiert der Film seine bemerkenswerte Lebensgeschichte – von seinen zwei gewonnenen Ashes-Serien für England über seinen Aufstieg zu einer britischen TV-Ikone bis zu seiner Rückkehr zum Sport nach dem schweren Autounfall im Jahr 2022. Es ist eine Geschichte über Widerstandsfähigkeit, die Karriereerfolge, persönliche Schwierigkeiten und den Druck des öffentlichen Lebens miteinander verbindet.

Weiter Neustarts