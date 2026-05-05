Neu auf Disney+ im Mai

Grey’s Anatomy – Staffel 22

Ab 6. Mai 2026

"Grey’s Anatomy", ausgezeichnet mit dem Golden Globe 2007 als beste Dramaserie und nominiert für mehrere Emmys, gilt als eine der grossartigsten Serienproduktionen unserer Zeit. Im Mittelpunkt des hochintensiven Krankenhausdramas, nunmehr in seiner 22. Staffel, steht ein Team von Ärzten des Grey Sloan Memorial, die täglich über Leben und Tod entscheiden. Sie suchen Trost beieinander und finden manchmal mehr als nur Freundschaft. Gemeinsam entdecken sie, dass sich weder Medizin noch Beziehungen schwarzweiss definieren lassen.

The Punisher: One Last Kill – A Marvel Television Special Presentation

**Ab 13. Mai 2026*

Frank Castle sucht nach seiner Bestimmung jenseits der Rache, wird aber unerwartet zurück in den Kampf gezogen.

Rivals – Staffel 2

Ab 15. Mai 2026

Der Kampf um die Fernsehkonzession für den Central South West erreicht seinen Höhepunkt, als der Krieg zwischen Corinium und Venturer in eine gefährliche neue Phase eintritt. Rücksichtsloser als je zuvor ist Tony Baddingham fest entschlossen, seine Rivalen Stück für Stück zu zerschlagen, indem er Skandale als Waffe einsetzt und die Menschen in seinem Umfeld manipuliert, um seine Macht zu sichern. Im hedonistischen Glanz der exzessiven 80er-Jahre geraten die persönlichen Leben unserer Rutshire-Helden zunehmend ins Chaos. Ehen zerbrechen unter dem Druck von Ehrgeiz, verbotene Affären drohen Familien zu zerstören und lang vergrabene Geheimnisse entladen sich mit explosiven Folgen. Während die Rivalitäten alle an ihre Grenzen bringen, werden Loyalitäten auf die Probe gestellt und Herzen im Streben nach dem Sieg gebrochen. Doch was ist der wahre Preis dieses Krieges?

Stanley Tucci in Italien – Staffel 2

Ab 12. Mai 2026

Stanley Tucci ist überzeugt: Der beste Weg, ein Land zu verstehen, führt über sein Essen. Nirgendwo ist das wahrer als in Italien, wo schon die Form der Pasta und die Sosse die Identität einer ganzen Region verraten. Er kehrt zurück, um fünf neue Regionen zu besuchen, darunter die Marken – ein kulinarischer Geheimtipp, den er zum ersten Mal bereist. In Kampanien und seiner Hauptstadt Neapel feiert er eine vergessene Rebsorte, während er in Venetien genüsslich dem Ursprung des Tiramisus auf den Grund geht. Stanley besucht auch zwei sehr unterschiedliche Inseln: Auf Sardinien erforscht er den Zusammenhang zwischen Ernährung und Langlebigkeit und auf Sizilien entdeckt er die köstlichen Spuren, die eine multikulturelle Geschichte in der Küche hinterlassen hat.

Bluey Kurzgeschichten – Neue Episoden

Ab 20. Mai 2026

"Bluey Kurzgeschichten" ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die jeweils ein bis drei Minuten dauern und von Ludo Studio produziert werden. Im Mittelpunkt der Kurzgeschichten stehen liebevolle sowie humorvolle Momente mit Bluey und Bingo, die mit fantasievollen Interaktionen und Spielen die Welt sowie die Charaktere von „Bluey“ weiter zum Leben erwecken. Die Sammlung umfasst die Geschichten: „Humpty Dumpty“, „10 grüne Flaschen“, „Männer im Raumschiff“, „Tee-Party“, „Hüpfe-Würstchen“, „Farmleben“, „Tröt!“, „Der Lollipop-Song“, „Cinderella“ und „Lachen verboten“. Alle zuvor veröffentlichten „Bluey Kurzgeschichten“ sind derzeit bereits auf Disney+ verfügbar.

Weitere Neustarts

FX’s Welcome to Wrexham – Staffel 5 (Hulu) (OV/UT) - 15. Mai 2026

Lisa Ann Walter: It was an Accident (Hulu) (OV/UT) - 15. Mai 2026

9-1-1: Nashville – Staffel 1 (neue Episoden) (Hulu) - 20. Mai 2026

Dorohedoro – Staffel 1 & 2 - 22. Mai 2026

Abbott Elementary – Staffel 5 (neue Episoden) (Hulu) - 27. Mai 2026

American Dad – Staffel 21 (Hulu) - 27. Mai 2026

Deli Boys – Staffel 2 (Hulu) - 28. Mai 2026

Neue Katalog Titel