Neu auf Disney+ im Mai

Grey’s Anatomy – Staffel 22
Ab 6. Mai 2026
"Grey’s Anatomy", ausgezeichnet mit dem Golden Globe 2007 als beste Dramaserie und nominiert für mehrere Emmys, gilt als eine der grossartigsten Serienproduktionen unserer Zeit. Im Mittelpunkt des hochintensiven Krankenhausdramas, nunmehr in seiner 22. Staffel, steht ein Team von Ärzten des Grey Sloan Memorial, die täglich über Leben und Tod entscheiden. Sie suchen Trost beieinander und finden manchmal mehr als nur Freundschaft. Gemeinsam entdecken sie, dass sich weder Medizin noch Beziehungen schwarzweiss definieren lassen.
The Punisher: One Last Kill – A Marvel Television Special Presentation
**Ab 13. Mai 2026*
Frank Castle sucht nach seiner Bestimmung jenseits der Rache, wird aber unerwartet zurück in den Kampf gezogen.
Rivals – Staffel 2
Ab 15. Mai 2026
Der Kampf um die Fernsehkonzession für den Central South West erreicht seinen Höhepunkt, als der Krieg zwischen Corinium und Venturer in eine gefährliche neue Phase eintritt. Rücksichtsloser als je zuvor ist Tony Baddingham fest entschlossen, seine Rivalen Stück für Stück zu zerschlagen, indem er Skandale als Waffe einsetzt und die Menschen in seinem Umfeld manipuliert, um seine Macht zu sichern. Im hedonistischen Glanz der exzessiven 80er-Jahre geraten die persönlichen Leben unserer Rutshire-Helden zunehmend ins Chaos. Ehen zerbrechen unter dem Druck von Ehrgeiz, verbotene Affären drohen Familien zu zerstören und lang vergrabene Geheimnisse entladen sich mit explosiven Folgen. Während die Rivalitäten alle an ihre Grenzen bringen, werden Loyalitäten auf die Probe gestellt und Herzen im Streben nach dem Sieg gebrochen. Doch was ist der wahre Preis dieses Krieges?
Stanley Tucci in Italien – Staffel 2
Ab 12. Mai 2026
Stanley Tucci ist überzeugt: Der beste Weg, ein Land zu verstehen, führt über sein Essen. Nirgendwo ist das wahrer als in Italien, wo schon die Form der Pasta und die Sosse die Identität einer ganzen Region verraten. Er kehrt zurück, um fünf neue Regionen zu besuchen, darunter die Marken – ein kulinarischer Geheimtipp, den er zum ersten Mal bereist. In Kampanien und seiner Hauptstadt Neapel feiert er eine vergessene Rebsorte, während er in Venetien genüsslich dem Ursprung des Tiramisus auf den Grund geht. Stanley besucht auch zwei sehr unterschiedliche Inseln: Auf Sardinien erforscht er den Zusammenhang zwischen Ernährung und Langlebigkeit und auf Sizilien entdeckt er die köstlichen Spuren, die eine multikulturelle Geschichte in der Küche hinterlassen hat.
Bluey Kurzgeschichten – Neue Episoden
Ab 20. Mai 2026
"Bluey Kurzgeschichten" ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die jeweils ein bis drei Minuten dauern und von Ludo Studio produziert werden. Im Mittelpunkt der Kurzgeschichten stehen liebevolle sowie humorvolle Momente mit Bluey und Bingo, die mit fantasievollen Interaktionen und Spielen die Welt sowie die Charaktere von „Bluey“ weiter zum Leben erwecken. Die Sammlung umfasst die Geschichten: „Humpty Dumpty“, „10 grüne Flaschen“, „Männer im Raumschiff“, „Tee-Party“, „Hüpfe-Würstchen“, „Farmleben“, „Tröt!“, „Der Lollipop-Song“, „Cinderella“ und „Lachen verboten“. Alle zuvor veröffentlichten „Bluey Kurzgeschichten“ sind derzeit bereits auf Disney+ verfügbar.
Weitere Neustarts
- FX’s Welcome to Wrexham – Staffel 5 (Hulu) (OV/UT) - 15. Mai 2026
- Lisa Ann Walter: It was an Accident (Hulu) (OV/UT) - 15. Mai 2026
- 9-1-1: Nashville – Staffel 1 (neue Episoden) (Hulu) - 20. Mai 2026
- Dorohedoro – Staffel 1 & 2 - 22. Mai 2026
- Abbott Elementary – Staffel 5 (neue Episoden) (Hulu) - 27. Mai 2026
- American Dad – Staffel 21 (Hulu) - 27. Mai 2026
- Deli Boys – Staffel 2 (Hulu) - 28. Mai 2026
Neue Katalog Titel
- Bridesmaids - 1. Mai 2026
- Shaun of the Dead - 1. Mai 2026
- Amsterdam Central: Alltag am Mega-Bahnhof – Staffel 1 (National Geographic) - 6. Mai 2026
- Miraculous – Geschichten von Ladybug und Cat Noir – Staffel 6 (neue Episoden) (Disney) - 13. Mai 2026
- Miraculous World: Tokio, Stellar Force (Disney) - 13. Mai 2026
- Marvels Spidey und Iron Man: Avengers, sammeln! (Marvel) - 20. Mai 2026
- Familie Bundschuh – Wir machen Camping - 20. Mai 2026
- Helen Dorn – Schwarzes Herz - 20. Mai 2026
- Wilsberg – Mit allen Wassern gewaschen - 20. Mai 2026
- Wilsberg – Phantomtod - 20. Mai 2026
- Borders – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- Dr. Nice – Staffel 4 - 20. Mai 2026
- Hidden Agenda – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- Ritter Rost – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- PUSH – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- Riding in Darkness – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- Weiss & Morales – Staffel 1 - 20. Mai 2026
- Das Stanford-Prison-Experiment: Was geschah wirklich? – Staffel 1 (National Geographic) - 27. Mai 2026
- Micky & Ich – Staffel 4 (Disney) - 27. Mai 2026
- The Comeback Trail - 27. Mai 2026
- Watzmann ermittelt – Staffel 1 - 27. Mai 2026
- Dragon Ball Super – Staffel 1 - 31. Mai 2026