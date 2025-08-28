Neu auf Disney+ im September 2025

Der September bringt eine Fülle neuer Inhalte auf Disney+. Mit neuen Staffeln bereits bestehender Serien und exklusiven Premieren bietet Disney+ ein abwechslungsreiches Programm für den Herbst.

Ein besonderes Highlight im September stellt die lokale Eigenproduktion "Call My Agent Berlin" auf Disney+ dar. In der Serie kämpft Agentur Stern nach dem Tod des Gründers ums Überleben – mit Stars, Dramen und Intrigen.

Die fünfte Staffel von "Only Murders in the Building" erscheint auf Disney+. Nicht nur diese Serie begrüsst eine neue Staffel im September, sondern auch "Futurama", die in die 13. Staffel geht. In der beliebten Krimiserie "Death in Paradise" unter Palmen übernimmt Don Gilet die Rolle von DI Wilson und Fans dürfen sich auf ihre 14. Staffel freuen.

Der September auf Disney+ bietet für alle Fans Unterhaltung. Es erscheinen nämlich zudem einige Filmhighlights auf dem Streaming-Service: Ein Highlight stellt die Realverfilmung von Disneys "Lilo & Stitch" dar und ist eine irrwitzige Geschichte über ein hawaiianisches Mädchen, einen Ausserirdischen und... Familie! "Swiped" bietet auch Unterhaltung und ist inspiriert von der wahren Geschichte von Whitney Wolfe, der Gründerin der Dating-App Bumble.

LEGO Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis - Teile der Vergangenheit - Staffel 1

*Ab 19. September exklusiv auf Disney+

In dieser vierteiligen Fortsetzung kehren Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev und viele andere zurück, um sich der wachsenden Bedrohung durch Solitus zu stellen, einem mächtigen und mysteriösen neuen Gegner, der aus den Fesseln des Machtlimbus befreit wurde – einer Dimension aus übrig gebliebenen LEGO-Teilen, die aus den wiederaufgebauten Galaxien der Vergangenheit herausgerissen wurden. Während sie neue und gefährliche Teile der herrlich durcheinander geratenen Galaxis durchqueren, müssen unsere Helden und sogar einige Schurken unbehagliche Allianzen eingehen und lernen, zusammenzuarbeiten, um nicht von Solitus vollständig vernichtet zu werden.

Call My Agent Berlin - Staffel 1

Ab 12. September exklusiv auf Disney+

Willkommen in der Schauspielagentur Stern, wo Stars und Dramen Hand in Hand gehen. Hier kämpfen die Agentinnen und Agenten um die Zukunft der erfolgreichsten Schauspielagentur des Landes. Nach dem plötzlichen Tod von Gründer Richard Stern droht die Pleite. Nun heisst es: neue Talente finden, Stars halten und Deals eintüten – sonst ist alles verloren. Während echte Promis durch die Flure schreiten, kämpfen die Agenten im Hintergrund. Sie sind Strategen, Krisenmanager und Strippenzieher zugleich – und riskieren alles für ihre Klienten. Liebe, Verrat, Familie und Freundschaft vermischen sich zu einem gefährlichen Cocktail, der Berufliches und Privates untrennbar verbindet. Jeder Sieg zählt – oder bringt den Untergang näher.

Disneys Lilo & Stitch

Ab 3. September auf Disney+

"Lilo & Stitch", die Realverfilmung des Disney Animationsklassiker aus dem Jahr 2002, ist die irrwitzige und rührende Geschichte eines einsamen hawaiianischen Mädchens eines Ausserirdischen auf der Flucht, der ihr hilft, ihre zerrüttete Familie zu retten. Unter der Regie des Oscar-nominierten Filmemachers Dean Fleischer Camp spielen Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Co urtney B. Vance und Zach Galifianakis die Hauptrollen.

Only Murders in the Building - Staffel 5

Ab 9. September exklusiv auf Disney+

Nachdem ihr liebgewonnener Portier Lester unter rätselhaften Umständen ums Leben gekommen ist, weigern sich Charles, Oliver und Mabel zu glauben, dass es sich um einen Unfall handelte. Ihre Ermittlungen führen sie in die dunklen Ecken von New York und darüber hinaus – wo das Trio einem gefährlichen Netz aus Geheimnissen auf die Spur kommt, das mächtige Milliardäre, alteingesessene Mafiosi und die mysteriösen Bewohner des Arconia miteinander verbindet. Die Drei decken eine immer tiefer werdende Kluft auf zwischen der Stadt, wie sie sie zu kennen glaubten, und dem neuen New York, das sich um sie herum entwickelt – ein Ort, wo die alte Garde der Unterwelt um ihren Einfluss kämpft, während neue, noch gefährlichere Akteure auftauchen.

Swiped

Ab 19. September exklusiv auf Disney+

Inspiriert von der provokanten wahren Geschichte der visionären Gründerin der Online-Dating-Plattform Bumble, präsentiert der neue Spielfilm „Swiped“ von 20th Century Studios die frischgebackene College-Absolventin Whitney Wolfe (Lily James), die mit aussergewöhnlicher Entschlossenheit und Einfallsreichtum in die von Männern dominierte Tech-Branche einsteigt, eine innovative, weltweit gefeierte Dating-App auf de nMarkt bringt – eigentlich sogar zwei – und damit den Weg ebnet, um die jüngste Selfmade-Milliardärin zu werden. Rachel Lee Goldenberg führte bei "Swiped" Regie, das Drehbuch stammt von Bill Parker & Rachel Lee Goldenberg sowie Kim Caramele. Weiterhin sind in dem Film Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña und Dan Stevens zu sehen. Produzenten sind Jennifer Gibgot, Andrew Panay und Lily James.

Sneaker Wars: Adidas v Puma

Ab 24. September exklusiv auf Disney+

"Sneaker Wars: Adidas v Puma" taucht tief in die jahrzehntelange, erbitterte Rivalität zwischen den zwei globalen Sportbekleidungsgiganten ein, die aus einer Familienfehde entstand. Die Brüder Adi und Rudi Dassler gründeten Adidas und Puma und verwandelten ihren persönlichen Konflikt in einen Kampf um die Vorherrschaft in der Sportwelt. Diese Serie enthüllt die Ursprünge ihrer Trennung, ihre innovativen Beiträge zur Sportkultur und wie ihr Konkurrenzkampf die Turnschuhindustrie umgestaltet hat. Anhand von Interviewsmit Experten, Sportlern und Insidern beleuchtet die Sendung Schlüsselmomente in der Geschichte der beiden Marken, ihren Einfluss auf die globale Mode und das fortdauernde Vermächtnis zweier Brüder, deren Rivalität das Spiel für immer verändert hat.

Weitere Neustarts