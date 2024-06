Neu auf Disney+ im Juli 2024

Im Juli gibt es aufregende Neuigkeiten für alle Serienfans und Binge-Watcher – brandneue Staffeln absoluter Lieblingsserien warten darauf, entdeckt zu werden! In der spannenden 20. Staffel von "Grey's Anatomy" begleitet das Publikum erneut die Ärzte ins Grey Sloan Memorial Hospitals bei allen Entscheidungen um Leben und Tod! Parallel dazu treten die mutigen Mitglieder der Seattle Feuerwache 19 in der siebten und letzten Staffel von "Seattle Firefighters – Die jungen Helden" ein letztes Mal als Ersthelfer an, um Leben zu retten und dabei ihre eigenen aufs Spiel zu setzen.

Auch Comedy-Fans kommen nicht zu kurz: "Futurama" startet endlich in eine neue Staffel und lädt das Publikumzu einer skurrilen Abenteuerreise durch die Galaxie mit Fry und seinen Freunden ein. Auch alle bisherigen Staffeln von "Futurama", "Seattle Firefighters – Die jungen Helden" und "Grey’s Anatomy" sind auf Disney+ zum Streamen verfügbar und garantieren stundenlangen Seriengenuss.

Für noch mehr Unterhaltung sorgen alle 34 Staffeln von "Die Simpsons" und "Family Guy" – beide garantieren mit ihrer einzigartigen Erwachsenen-Comedy viele Lacher. Sitcom-Liebhaber können sich auf alle Staffeln von "How I Met Your Mother" und "Modern Family" freuen, die ebenfalls auf Disney+ gestreamt werden können.

Weitere Highlights: (Auswahl)

Under the Bridge

Ab 10. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

"Under the Bridge" nach dem Buch der gefeierten Autorin Rebecca Godfrey schildert die wahre Geschichte der vierzehnjährigen Reena Virk (Vritika Gupta), die im Jahr 1997 auf dem Weg zu einer Party verschwand und nie nach Hause zurückkehrte. Die aus der Perspektive von Godfrey (Riley Keough) und einer örtlichen Polizistin (Lily Gladstone) erzählte Serie führt uns in die verborgene Welt der Mädchen unter Mordanklage – und enthüllt erschreckende Tatsachen über den unwahrscheinlichen Mörder.

Descendants: The Rise of Red

Ab 12. Juli exklusiv auf Disney+ (Disney)

Das ehemalige Schurkenkind Uma, jetzt Direktorin von Auradon Prep, lädt eine anderes Schurkenkind in die Schule ein – Red, die rebellische Tochter der tyrannischen Herzkönigin aus dem Wunderland. Die Herzkönigin hegt seit langem einen Groll gegen Auradon, insbesondere gegen Cinderella, und nutzt die Gelegenheit, sich zu rächen, als sie ihre Tochter an der Schule abgibt. Nachdem die Herzkönigin einen Staatsstreich gegen Auradon anzettelt, muss Red sich mit Cinderellas perfektionistischer Tochter Chloe zusammentun, um in der Zeit zurückzureisen und zu versuchen, das traumatische Ereignis ungeschehen zu machen, das die junge Herzkönigin auf ihren schurkischen Weg gebracht hatte.

FX’s The Veil

Ab 24. Juli exklusiv auf Disney+ (Star)

FX’s "The Veil" mit Hauptdarstellerin Elisabeth Moss ist ein Spionagethriller, der die überraschende und komplizierte Beziehung zwischen zwei Frauen erforscht, die auf ihrer Reise von Istanbul nach Paris und London ein tödliches Spiel aus Wahrheit und Lügen spielen. Die eine Frau hütet ein Geheimnis und die andere hat die Aufgabe, es zu enthüllen, bevor tausende Menschen ihr Leben verlieren. Hinter den Kulissen arbeiten die CIA und die DGSE zusammen, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern.

Weitere Neustarts

Red Swan – Staffel 1 (Star) (OV/UT) - 3. Juli 2024

Land of Tanabata – Staffel 1 (Star) (OV/UT) - 4. Juli 2024

Neue Katalog-Titel

Wu-Tang: An American Saga – Staffel 3 (Star) - 3. Juli 2024

Der Geist und Molly McGee – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney) - 3. Juli 2024

Bullenhaie auf Beutejagd (National Geographic) - 5. Juli 2024

Micky Maus: Spielhaus – Neue Folgen der 2. Staffel (Disney) - 10. Juli 2024

Bullenhai vs. Hammerhai (National Geographic) - 12. Juli 2024

Farm Dreams – Staffel 1 (National Geographic) - 17. Juli 2024

08:15 – Staffel 1 (Star) (OV/UT) - 17. Juli 2024

Club Houdini – Staffel 1 & 2 (Disney) (OV/UT) - 17. Juli 2024

Welpen Freunde – Staffel 3-5 (Disney) - 17. Juli 2024

Penny on M.A.R.S. – Staffel 1 (Disney) (OV/UT) - 17. Juli 2024

Königinnen der Haie (National Geographic) - 19. Juli 2024

Haie auf Angriff – Den Jägern auf der Spur (National Geographic) - 24. Juli 2024

Triff Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Marvel) - 31. Juli 2024