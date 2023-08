Disney+ im September

Hier eine kurze Übersicht zu den neuen Disney+ Original Filmen und Serien sowie neuen Katalog-Titeln, die zu Disney+ in der Schweiz und in Liechtenstein im September voraussichtlich hinzukommen.

Die drei !!!

Kim, Marie und Franzi sind beste Freundinnen und haben, wovon andere Mädchen nur träumen können: einen eigenen Detektivclub! Ob es um Verbrecher, Verehrer oder Probleme mit den Eltern geht, um Erpressung, Diebstahl oder Cybermobbing – für die clevere, aber manchmal sture Kim, die sportliche und selbstbewusste Franzi und die topgestylte und wandelbare Marie ist kein Rätsel zu schwer zu lösen. Trotz ihrer Unterschiede, die ihre Freundschaft das ein oder andere Mal auf die Probe stellen, lösen sie jeden Fall und halten dabei immer zusammen.

Ab 6. September 2023 exklusiv auf Disney+

Arielle, die Meerjungfrau

"Arielle, die Meerjungfrau", die Live-Action-Verfilmung des Oscar®-gekrönten Zeichentrick-Klassikers über eine der beliebtesten Filmfiguren aller Zeiten, visionär neuinszeniert von Regisseur Rob Marshall, erzählt von der schönen und temperamentvollen jungen Meerjungfrau Arielle und ihrem unstillbaren Durst nach Abenteuern. Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton, sehnt sich danach, mehr über die Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, muss Arielle ihrem Herzen folgen. Und so geht sie einen Pakt mit der bösen Meerhexe Ursula ein, der ihr zwar die Chance gibt, das Leben an Land kennenzulernen, aber letztlich ihr Leben – und die Krone ihres Vaters – bedroht. Regie bei "Arielle, die Meerjungfrau" führt Rob Marshall, das Drehbuch stammt von David Magee, und produziert wurde der Film von Marc Platt, Lin-Manuel Miranda, John DeLuca und Rob Marshall.

Ab 6. September 2023 exklusiv auf Disney+

Ich bin Groot – Staffel 2

Der schelmische kleine Zweig kehrt in der zweiten Staffel von "Ich bin Groot" zurück, um noch mehr Unsinn anzustellen. Diesmal erkundet Baby Groot an Bord des Raumschiffs der Guardians das Universum und lernt von Angesicht zu Angesicht – oder auch mal von Nase zu Nase – neue, bunte Kreaturen und Umgebungen kennen. Vin Diesel kehrt in fünf neuen Kurzfilmen, die alle von Kirsten Lepore geschrieben und inszeniert wurden, in die Galaxie zurück.

Ab 6. September 2023 exklusiv auf Disney+

Justified: City Primeval

Raylan Givens, der vor 15 Jahren die Täler von Kentucky hinter sich gelassen hat, lebt heute in Miami und versucht als wandelndes Relikt der Vergangenheit, sein Leben als US-Marschall und sein Leben als Teilzeitvater eines 15-jährigen Mädchens unter einen Hut zu bringen. Sein Haar ist grauer, sein Hut schmutziger und der Weg, den er noch vor sich hat, ist plötzlich viel kürzer als der, der hinter ihm liegt. Durch eine zufällige Begegnung auf einem verlassenen Highway in Florida verschlägt es ihn nach Detroit, wo er auf Clement Mansell trifft – auch bekannt als „The Oklahoma Wildman“ – einen gewalttätigen, soziopathischen Desperado, der bereits einmal durch die Finger des Detroit Police Department geschlüpft ist und vorhat, es wieder zu tun. Diese drei Figuren geraten in klassischer Elmore-Leonard-Manier auf Kollisionskurs, um zu sehen, wem es gelingen wird, lebend aus der „City Primeval“, der urzeitlichen Stadt, zu entkommen. Mansells brillante, aus Detroit stammende Anwältin Carolyn Wilder hält selbst dann noch an ihrer unerschütterlichen Absicht fest, ihren Mandanten zu vertreten, als sie zwischen die Fronten gerät – mit dem Polizisten auf der einen und dem Kriminellen auf der anderen Seite – und spielt dabei noch ihr eigenes Spiel. In klassischer Elmore Leonard-Manier begeben sich diese drei Charaktere auf einen Kollisionskurs, um zu sehen, wer es lebend aus der City Primeval heraus schafft.

Ab 6. September 2023 exklusiv auf Disney+

The Other Black Girl

Da es Redaktionsassistentin Nella satthat, das einzige Schwarze Mädchen in ihrer Firma zu sein, ist sie begeistert, als Hazel eingestellt wird. Doch während Hazels Karriere an Fahrt aufnimmt, verliert Nella den Halt und entdeckt, dass sich in der Firma etwas Unheimliches abspielt.

Ab 13. September 2023 exklusiv auf Disney+

Tiere hautnah mit Bertie Gregory

Bertie Gregory reist um die Welt, um den einzigartigen Alltag von Wildtieren zu zeigen, wie er nie zuvor gesehen wurde. Er nutzt dabei die neueste Technik und meistert mit seinem Team die extremsten Bedingungen, um uns die Überlebens-Herausforderungen dieser Tiere näherzubringen. „Tiere hautnah mit Bertie Gregory“ zeigt alle Momente, die sein Team erlebt, während es sich unter unvorhersehbaren Bedingungen in entfernten Umgebungen an die Wildtiere anpasst. Die Aufnahmen verlaufen dabei selten nach Plan.

Ab 13. September 2023 exklusiv auf Disney+

No One Will Save You

„No One Will Save You“, von 20th Century Studios, ist ein packender Science-Fiction-Psychothriller. Er handelt von Brynn Adams, einer kreativen und talentierten jungen Frau, die sich der Gesellschaft entfremdet hat. Einsam, aber stets hoffnungsvoll findet Brynn Trost innerhalb der Mauern des Hauses, in dem sie aufwuchs, bis sie eines Nachts durch seltsame Geräusche geweckt wird, die von ausserirdischen Eindringlingen stammen. Darauf folgt ein actionreicher Kampf zwischen Brynn und einer Vielzahl ausserirdischer Wesen, die ihre Zukunft bedrohen und sie zwingen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen.

Ab 20. September 2023 exklusiv auf Disney+

Die Simpsons – Staffel 34 (Batch 1)

Die Simpsons sind die am längsten laufende Fernsehserie in der Geschichte des Fernsehens und haben sich seit 1989 zu einer der bahnbrechendsten und innovativsten Unterhaltungsserien entwickelt, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie sind Fernsehikonen, die man sofort erkennt. In der Premiere will Homer unbedingt beweisen, dass er nicht dumm ist, und macht sich auf den Weg, um den Fall der Schildkröte zu lösen, die aus dem Zoo verschwunden ist. In Staffel 34 wird es ausserdem eine doppelte Dosis „Treehouse of Horror“-Episoden geben, was das erste Mal in der Geschichte der Serie ist, dass es zwei „Treehouse“-Episoden an einem einzigen Halloween gibt. Eine der beiden „Treehouse of Horror“-Episoden in diesem Herbst wird eine abendfüllende Parodie von „Es“ sein, in der Krusty der Clown die Rolle des bösen Clowns Pennywise übernimmt.

Ab 27. September 2023 exklusiv auf Disney+

Weitere Neustarts

6. September

Rocco Schiavone – Staffel 5 (Star)

13. September

Phoenix: Eden17 – Staffel 1 (Star)

9-1-1: Lone Star – Staffel 4 (Star)

15. September

Lang Lang spielt Disney (Disney)

20. September

9-1-1 Notruf L.A. – Staffel 6 (Star)

Irresistible – Staffel 1 (Star)

27. September

The Worst of Evil – Staffel 1 (Star)

Saturdays – Staffel 1 (Disney)

This Fool – Staffel 2 (Star)

28. September

The Kardashians – Staffel 4 (Star)

Neue Titel

1. September

Regeln spielen keine Rolle (Star)

Hammerhaie und die Kraft des Mondes (National Geographic)

Der grösste Hammerhai der Welt? (National Geographic)

5. September

Alles nass (Disney)

Trolley Troubles (Disney)

6. September

Hitlers letzter Widerstand – Staffel 4 (National Geographic)

8. September

Tanz in der Scheune (Disney)

Das gefundene Fressen (Disney)

Meer-Babys (Disney)

Mickys Känguruh (Disney)

Pluto will spielen (Disney)

Pluto, Junior (Disney)

Geheimnisse der Nilkrokodile (National Geographic)

Joyride – Spritztour (Star)

Runner Runner (Star)

13. September

Die letzten Giganten: Riesenfische – Staffel 1 (National Geographic)

15. September

Mann unter Feuer (Star)

Verhandlungssache (Star)

20. September

Halbe Helden – Neue Folgen der 1. Staffel (Star)

Mr. Mercedes – Staffel 1-3 (Star)

22. September

Plötzlich Star (Star)

Sunshine (Star)

27. September

Amerikas lustigste Tiervideos – Staffel 2 (National Geographic)

Extreme Survival mit Hazen Audel: Mächtiger Mekong – Staffel 1 (National Geographic)

29. September