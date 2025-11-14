Shōgun: Details zur 2. Staffel

Im Rahmen der in Hongkong stattfindenden The Walt Disney Company Asia Pacific Disney+ Originals Preview wurden die neuen und wiederkehrenden Darsteller sowie die Regisseure und Autoren der zweiten Staffel der weltweit gefeierten FX Dramaserie "Shōgun" bekanntgegeben. Die zweite Staffel von "Shōgun" spielt zehn Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel und wird exklusiv auf Disney+ zu sehen sein.

Alle Folgen der mit dem Emmy ausgezeichneten ersten Staffel stehen bereits auf Disney+ zum Streamen zur Verfügung. Die Produktion der 2. Staffel beginnt im Januar 2026 in Vancouver.

Asami Mizukawa („Aya“), Masataka Kubota („Hyūga“), Sho Kaneta („Hidenobu“), Takaaki Enoki („Lord Ito“) und Jun Kunimura („Gōda“) sind neu zur Besetzung hinzugekommen. Der Emmy®-Preisträger Hiroyuki Sanada („Toranaga“) und Cosmo Jarvis („Blackthorne“) führen die hochkarätige Besetzung der wiederkehrenden Stars an, darunter Fumi Nikaidô („Ochiba“), Shinnosuke Abe („Buntaro“), Hiroto Kanai („Omi“), Yoriko Dôguchi („Kiri“), Tommy Bastow („Alvito“), Yuko Miyamoto („Gin“), Eita Okuno („Saeki“) und Yuka Kouri („Kiku“).

Die Regisseure der preisgekrönten ersten Staffel von „Shōgun“ – Hiromi Kamata (Staffel 1, Folge 6: „Die Frauen in der Welt der Weiden“) und Takeshi Fukunaga (Staffel 1, Folge 7: „Zeitspanne eines Räucherstäbchens“) – werden bei der zweiten Staffel Regie führen. Anthony Byrne („Say Nothing“), Kate Herron („Loki“) und Justin Marks sind ebenfalls als Regisseure für einzelne Folgen vorgesehen. Autoren der zweiten Staffel sind Rachel Kondo, Justin Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente und Sofie Somoroff.

In der ersten Staffel kämpft Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) um sein Leben, nachdem sich seine Feinde gegen ihn verbündet haben. Als ein mysteriöses europäisches Schiff in einem nahegelegenen Fischerdorf gestrandet ist, verfügt dessen englischer Lotse John Blackthorne (Cosmo Jarvis) über Geheimnisse, die Toranaga helfen könnten, die Waage der Macht zu kippen und den gewaltigen Einfluss von Blackthornes eigenen Feinden zu zerstören.

"Shōgun" basiert auf dem Roman von James Clavell und wird von FX Productions produziert. Neben Justin Marks und Rachel Kondo sind Michaela Clavell, Edward L. McDonnell, Michael De Luca und Hiroyuki Sanada ausführende Produzenten der Serie. Cosmo Jarvis und Eriko Miyagawa sind als ausführende Co-Produzenten beteiligt.