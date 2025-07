Disney+: The Bear um eine Staffel verlängert

Nach dem Start der vierten Staffel von "The Bear: King of the Kitchen", die bereits einen fulminanten Auftakt bei den Zuschauern verzeichnet, hat FX die fünfte Staffel der gefeierten Emmy-prämierten Comedy Serie bestätigt. Das gab John Landgraf, Chairman von FX, bekannt. Alle Staffeln einschliesslich der neu veröffentlichten vierten Staffel sind auf Disney+ verfügbar.

"The Bear: King of the Kitchen bleibt weltweit ein Favorit unter den Fans, und die Reaktionen auf die aktuelle Staffel – messbar an den beeindruckend hohen Abrufzahlen – waren ebenso überwältigend wie bei den vorherigen Staffeln. Jahr für Jahr machen Chris Storer, die Produzenten, das gesamte Ensemble und das Team „The Bear: King of the Kitchen“ zu einer der besten Serien. Wir freuen uns sehr, dass diese aussergewöhnliche Geschichte weitererzählt werden wird."

John Landgraf, Chairman von FX

In der neuen vierten Staffel der FX Serie "The Bear: King of the Kitchen" sind Carmen "Carmy" Berzatto (White), Sydney Adamu (Edebiri) und Richard "Richie" Jerimovich (Moss-Bachrach) entschlossen nicht nur zu überleben, sondern auch ihr Restaurant "The Bear" auf ein neues Level zu bringen. Mit neuen Herausforderungen hinter jeder Ecke muss sich das Team anpassen, verändern und bewähren. In dieser Staffel geht es beim Streben nach Perfektion nicht nur darum, besser zu werden – es geht darum zu entscheiden, woran es lohnt, festzuhalten. In der Serie spielen ausserdem Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas und Matty Matheson sowie Oliver Platt und Molly Gordon in wiederkehrenden Rollen mit.

Die am 26. Juni gestartete vierte Staffel, deren zehn Folgen gleichzeitig veröffentlicht wurden, hält aktuell eine Bewertung von 85 Prozent "Certified Fresh" bei den Kritikern auf Rotten Tomatoes.