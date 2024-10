Big Fan Games, eine Tochtergesellschaft von Devolver Digital, hat heute zusammen mit dem Entwickler Bithell Games in Zusammenarbeit mit Disney Games "Disney Tron: Catalyst" angekündigt. Das aufregende, storybasierte isometrische Action-Spiel spielt in der Welt von Disneys Tron. Es setzt die Geschichte des Arq Grid fort, die erstmals in "Tron: Identity" von Bithell Games eingeführt wurde. "Disney Tron: Catalyst" wird 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.

In "Disney Tron: Catalyst" lernt ihr Exo kennen, ein äusserst widerstandsfähiges und erfinderisches Programm mit der unglaublichen Fähigkeit, Zeitschleifen zu erzeugen. Mit dieser neuen Kraft nimmt Exo es mit den Herrschern eines zerfallenden Rasters auf, während sie gleichzeitig Conn, einem bösartigen Agenten des CORE, entkommt. Exo muss die Kontrolle über ihre mysteriösen Fähigkeiten erlangen und den unerklärlichen "Glitch" aufdecken, der das Raster bedroht.

Als Exo kämpft ihr sowohl zu Fuss als auch auf dem Light Cycle, um Missionen zu erfüllen und wichtige Einblicke zu gewinnen, die euch auf eurer Reise helfen. Während ihr aus euren Fehlern lernt, muss Exo auch rivalisierende Fraktionen durchqueren, um neue Wege freizuschalten und die Geheimnisse des Arq Grid zu enthüllen.

"Disney Tron: Catalyst" erscheint 2025 für PC und Konsolen.