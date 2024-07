Disney gehackt

Auch Disney ist inzwischen leider zum Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Attacke fand über das Slack-System statt.

Bei besagtem Angriff wurden stolze 1,1 TB (!) an Daten entwendet. Die Hacker geben in diesem Kontext an, dass sie sich jede nur mögliche Nachricht unter den Nagel gerissen haben. Neben Namen und Passwörtern von Angestellten gelangten damit natürlich auch einige Internas an die Öffentlichkeit. So ging es dabei etwa um mehrere geplante Kollaborationen mit "Fortnite" oder auch einen Nachfolger von "Aliens: Fireteam Elite".

Disney hat sich bisher noch nicht zu dem Vorfall geäussert oder eventuelle daraus resultierende Konsequenzen benannt. Per Slack wurden seinerzeit auch Daten zu "Grand Theft Auto VI" entwendet.