Happy Birthday, Donald!

Eine Ente, ein Pechvogel und einer der besten Freunde von Micky Maus: Donald Fauntleroy Duck ist die wohl berühmteste Ente der Welt und in diesem Jahr feiert er sein 90. Jubiläum!

Ob er nun über seine eigenen Füsse stolpert, sich in seiner Matrosenmütze verheddert oder mal wieder in ein Missgeschick gerät, Donald Duck beweist immer wieder aufs Neue, dass es sich lohnt, aufzustehen, die Federn zu richten und weiterzumachen. Seit Jahrzehnten begeistert Donald mit seinem feurigen Temperament und seinem urkomischen Humor Gross und Klein! Sein Debüt gab er am 9. Juni 1934 im Musik-Trickfilm "Die kluge kleine Henne" (im Original: "The Wise Little Hen"), um bereits drei Jahre später mit einer eigenen Cartoon-Serie seine Solokarriere zu starten. Und diese hatte es in sich: Dank Lobeshymnen der Kritiker und begeistertem Publikum stieg die Popularität der jähzornigen Ente und brachte ihr mehr als 120 Hauptrollen in Disney Filmen ein. Darauf folgten ein Oscar und zu seinem 70. Jubiläum im Showbusiness ein wohlverdienter Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Quacktastische Donald Duck Produkte

Fans können sich im Laufe des Sommers auf "quacktastische" Produkte freuen, darunter Bekleidung, Sammlerstücke, Spielzeug und Accessoires: Zur Feier des Jubiläums werden zahlreiche Produktneuheiten vorgestellt, allesamt inspiriert vom Jubiläums-Enterich. Steiff feiert den Erpel aus Entenhausen mit einer exklusiven Collector Edition, die auf 1'934 Stück limitiert ist. Die 27 cm grosse Figur ist aus weissem Mohair mit orangenem Schnabel, Beinen und Flossen gefertigt und trägt Donalds ikonisches Matrosen-Outfit. Donald bekommt natürlich auch seinen Platz in dem neuen Sammelkartenspiel "Disney Lorcana" von Ravensburger. Er tritt, wie man ihn kennt, sowohl als aufbrausender Vogel als auch als Musketier auf und präsentiert sich dort in bisher insgesamt neun einzigartigen Ausführungen. Funko stellt gleich vier neue Donald POP Figuren zum Sammeln vor, darunter den Donald Duck mit Herzaugen.

ASOS präsentiert coole Sweatshirts und T-Shirts mit Donald Duck Motiv von Asos Design. Gleich zwei neue Charms – Donald und Daisy – von Pandora, und der American Tourister Donald Duck Koffer sind stilvolle Begleiter im Alltag und auf Reisen. Der Donald Duck adidas Superstar Sneaker für Junioren ist eine Hommage an den ursprünglichen Basketball-Schuh. Ob beim Körbe werfen oder durch die Strassen schlendern, Spass ist garantiert. Wer mit Donald in den Tag starten möchte, sollte die neue mymuesli Limited Edition im Donald Duck Design probieren: ab dem 13. Juni ist das knusprige Bio-Müsli mit Kakao-Quinoa-Knuspermüsli, Cranberrys in Kokosblütenzucker-Schokolade und Weizen-Reis-Herzen erhältlich.

Lustiges Taschenbuch-Sonderedition und ein eigenes Magazin

Egmont Ehapa Media feiert das grosse Jubiläum mit einem riesigen Portfolio an Jubiläumstiteln. Den Auftakt der Feierlichkeiten macht Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) mit einer vierbändigen Sonderedition. Band Nr. 1 „90 Jahre Donald Duck“ ist bereits im Handel erhältlich, die Bände zwei bis vier der LTB-Sonderedition werden bis Oktober veröffentlicht. Die turbulente und faszinierende Geschichte aus dem Leben des Superstars wird im goldenen 100-seitigen "DONALD DUCK 90"-Magazin präsentiert, das am 21. Mai 2024 erscheint. In einem aussergewöhnlichen Portrait wird darin die Karriere des „Tollpatsches der Herzen“ vom Anfang als Micky Maus Sidekick bis hin zu seinem kometenhaften Aufstieg zum Megastar beleuchtet. Zudem geben sich Prominente die Ehre, den Erpel mit ganz besonderen Glückwünschen hochleben zu lassen. Darunter sind Hella von Sinnen, Mark Benecke, Guido Cantz, Andy Borg, Ralph Ruthe, Jan Seven Dettwyler und Carmen Nebel.