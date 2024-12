AdHoc Studio kündigt Dispatch an

Wer die Spiele des Studios Telltale Games wertschätzt, sollte bei "Dispatch" hellhörig werden. Denn unter AdHoc Studio haben sich ehemalige Entwickler des für "The Wolf Among Us", "The Walking Dead" und "Tales from the Borderlands" bekannten Studios zusammengefunden. Während die einen derzeit an "The Wolf Among Us 2" festhängen, haben die ehemaligen Kollegen mit einem Trailer auf den Game Awards 2024 Tatsachen geschaffen und konnten auch Schauspielergrössen wie Aaron Paul für das Projekt gewinnen. Hier könnt ihr euch einen ersten Eindruck von der Superhelden-Komödie verschaffen, die 2025 für PC und (nicht näher benannte) Konsolen erscheinen soll:

Über Dispatch

"Von den Autoren und Regisseuren von Tales from the Borderlands und The Wolf Among Us, ist Dispatch eine Superhelden-Arbeitsplatz-Komödie, die im modernen Los Angeles spielt.

Du spielst Robert Robertson, AKA Mecha Man, dessen Mecha-Anzug in einem Kampf gegen seinen Erzfeind zerstört wird, was ihn dazu zwingt, einen Job in einem Superhelden-Dispatch-Center anzunehmen: nicht als Held, sondern als Dispatcher. Du bist verantwortlich für die Rehabilitation einer Gruppe von Ex-Superbösewichten und musst dein Team verwalten, während du dich durch Bürobeziehungen navigierst und deinen Anzug wiederaufbaust, um eine Chance auf Rache zu bekommen.

Shape Your Story

In Dispatch beeinflusst jede Entscheidung, die du triffst, die sich entfaltende Erzählung. Vom Geplänkel in der Pause bis hin zu lebensbedrohlichen Situationen im Einsatz – deine Entscheidungen wirken sich auf deine Beziehungen zu den Helden, ihre Loyalitäten und den Verlauf deiner eigenen Geschichte aus.

Deploy Your Heroes

Nutze die Strategiekarte, um laufende Notfälle zu überprüfen und die richtigen (oder falschen) Helden zu entsenden, um sich um sie zu kümmern. Balanciere die Risiken und Belohnungen, während du taktische Entscheidungen triffst, im Wissen, dass jede Wahl langfristige Konsequenzen für dein Team und die Stadt haben kann.

Manage Your Roaster

Die Verwaltung von Helden geht manchmal über ihre Kräfte hinaus. Jeder Held bringt Eigenheiten, Fehler und Ballast mit, die du bewältigen musst, um das Team zusammenzuhalten. Verbessere ihre Fähigkeiten und schalte neue Fertigkeiten frei, um ihre Effektivität im Einsatz zu steigern.

Mit einer Mischung aus Erzählung, Strategie und Humor erkundet Dispatch, was es bedeutet, ein Held zu sein – egal, ob du einen Umhang trägst oder hinter einem Schreibtisch sitzt.

Meet the Misfits

Mit einer Starbesetzung aus allen Bereichen der Unterhaltungsindustrie