Dispatch: Physische Switch-Versionen wären ebenfalls zensiert

Die Kürzungen in den beiden Switch-Fassungen von "Dispatch" sorgen immer noch für Wirbel. Jetzt hat sich Entwickler AdHoc Studio zu möglichen physischen Switch-Versionen des Adventures geäussert.

So erklärt man, dass verpackte Switch-Versionen von "Dispatch" exakt so gekürzt wären wie ihre digitalen Gegenstücke. Denn auch damit könnten die diesbezüglichen Richtlinien von Nintendo nicht umgangen werden. Wer das Adventure also ungekürzt spielen möchte, muss dies auf einer anderen Plattform tun.

Simultan zum Launch der Nintendo-Versionen war bekannt geworden, dass "Dispatch" auf Switch und Switch 2 nur in zensierter Form verfügbar sein wird. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dispatch" ist für PS5, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.