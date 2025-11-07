Dispatch: Soundtrack bald auch bei Spotify & Co. verfügbar

Die Adhoc Studios geben bekannt, dass der Soundtrack von "Dispatch" bald auch bei diversen Streamingdiensten verfügbar sein wird. Momentan können grosse Teile davon bereits auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers angehört werden.

Releasefenster für den Soundtrack von "Dispatch" ist dabei laut den Adhoc Studios ungefähr Ende November oder Anfang Dezember. Die beiden finalen Episoden des Adventures werden am 12. November erscheinen, weshalb dieses Zeitfenster sinnvoll klingt.

Ein Stück wird beim Soundtrack von "Dispatch" jedoch fehlen, nämlich die Karaokeversion von "Bitch" von Meredith Brooks, welche in den Credits der fünften Episode zu hören ist. Grund hierfür sind lizenzrechtliche Probleme, die eventuell aber auch noch aus der Welt geschafft werden könnten.

"Dispatch" ist aktuell für PS5 und den PC erhältlich.