Dispatch auf Switch 2 geschnitten

Heute wird "Dispatch" bekanntlich auch für die beiden Switch-Konsolen veröffentlicht. Nun ist aber bestätigt worden, dass das Adventure dort geschnitten sein wird.

Entwickler AdHoc Studio hat bereits eine Erklärung dazu abgegeben. Dabei verweist man auf plattformspezifische Inhaltskriterien, aber die erzählerische Struktur sowie das Spielerlebnis bleiben dadurch unverändert.

Demnach hätten verschiedene Plattformen unterschiedliche Inhaltsrichtlinien und Einreichungen dafür werden jeweils einzeln geprüft. Man habe diesbezüglich mit Nintendo zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass die Inhalte von "Dispatch" die Vorgaben für eine Veröffentlichung auf ihrer Plattformen erfüllen. Das zentrale narrative und spielerische Erlebnis bleibt aber trotzdem identisch zur Originalversion.

"Dispatch" ist zudem bereits für PS5 und den PC erhältlich.