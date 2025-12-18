Dispatch: Portierungen für Switch & Switch 2 kommen

Was mit einem Eintrag im australischen eShop begann, wurde inzwischen auch von Entwickler AdHoc Studio bestätigt: Demnach werden schon bald Umsetzungen von "Dispatch" für Switch und Switch 2 erscheinen.

Konkret ist "Dispatch" ab 29. Januar 2026 auch für die beiden Hybridkonsolen von Nintendo erhältlich. Da über Unterschiede zu den übrigen Versionen nichts gesagt wurde, rechnen wir erfahrungsgemäss mit einer 1:1-Portierung. Es ist jedoch bereits bekannt, dass für Inhaber der Switch-Version eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit besteht.

Schon im November hatten die Entwickler über eine eventuelle zweite Season von "Dispatch" gesprochen. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dispatch" ist jetzt schon für PS5 und den PC verfügbar.