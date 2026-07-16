Dispatch: Termin für Xbox

Entwickler und Publisher AdHoc Studio hat einen Erscheinungstermin für die Xbox-Umsetzung von "Dispatch" verkündet. Über einen neuen Release Date Teaser freuen wir uns in diesem Zusammenhang auch.

So wird "Dispatch" bereits ab 29. Juli auch für Microsofts aktuellste Konsole erhältlich sein. Wie schon länger bekannt ist, werden darin alle Inhalte unzensiert sein. Hierfür waren ja seinerzeit die beiden Switch-Fassungen in die Kritik geraten, wobei diesbezüglich ja inzwischen zumindest leicht nachgebessert wurde.

Einen kurzen Release Date Teaser zur Xbox-Version von "Dispatch" zeigt man dagegen schon jetzt. Dieser stimmt uns 15 Sekunden lang mit flotten In-Game-Sequenzen auf das Adventure ein.

"Dispatch" war bereits im März bei einem Xbox Partner Preview für Xbox in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dispatch" ist schon für PS5, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.