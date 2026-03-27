Dispatch kommt auch für Xbox

Beim gestrigen Xbox Partner Preview wurde auch eine Umsetzung von "Dispatch" für Xbox Series X enthüllt. Ein Releasefenster für diese gibt es auch bereits.

Demnach wird "Dispatch" irgendwann im Sommer auch für Xbox Series X veröffentlicht. Inhaltlich ist erfahrungsgemäss davon auszugehen, dass man sich an der PS5- und der PC-Fassung orientiert und das Adventure damit, anders als auf den beiden Switch-Konsolen geschehen, unzensiert veröffentlicht.

Schon jetzt hat man einen Gameplay-Trailer zur kommenden Xbox-Portierung von "Dispatch" zu bieten. Dieser bietet 36 Sekunden lang hauptsächlich witzige In-Game-Sequenzen.

"Dispatch" ist bereits für PS5, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.