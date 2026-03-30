Dispatch kommt unzensiert für Xbox

Entwickler und Publisher AdHoc Studio hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass "Dispatch" auch für Xbox unzensiert erscheinen wird. Damit dürfte die brennendste Frage nach der Vorstellung der Portierung beantwortet sein.

So erklärt AdHoc Studio, dass "Dispatch" auf Xbox identisch mit der PS5- und der PC-Fassung des Adventures sein wird. Aber auch zu den Nintendo-Fassungen gab es frische Infos, denn hier gab man an, dass man sich diesbezüglich in Gesprächen mit dem Mario-Konzern befindet.

"Dispatch" war beim jüngsten Xbox Partner Preview auch für die Xbox in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Dispatch" ist bereits für PS5, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich. Die Xbox-Umsetzung folgt im Sommer.