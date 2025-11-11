Dispatch: Zweite Season möglich

Die AdHoc Studios haben in Person der Studioleiter Nick Herman und Pierre Shorette in einem Interview erklärt, dass eine zweite Season von "Dispatch" durchaus denkbar sei. Das war jedoch nicht immer so.

Für ein diesbezügliches Umdenken hat letztlich der kommerzielle Erfolg von "Dispatch" gesorgt. Immerhin konnten von der episodische Superhelden-Komödie, die strategische Entscheidungen mit satirischen Elementen des Büroalltags kombiniert, bereits über eine Million Einheiten abgesetzt werden. Die positive Resonanz hat ebenfalls einiges bewegt, aber eine finale Entscheidung ist bisher noch nicht gefallen.

Erst letzte Woche wurde bekannt, dass der Soundtrack von "Dispatch" bald auch auf diversen digitalen Streaming-Plattformen verfügbar sein wird. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die letzten beiden Episoden von "Dispatch" werden morgen für PS5 und den PC veröffentlicht.