Entlassungen bei Disruptive Games

Auch bei Disruptive Games ist es offenbar leider zu Entlassungen gekommen. Ein Statement dazu liegt mittlerweile auch vor.

Über den Umfang des Stellenabbaus bei Disruptive Games ist noch nichts bekannt, aber es scheint so, als wären sämtliche Abteilungen davon betroffen. Ein offizielles Statement von Director of Game Design Sean Stahl liest sich folgendermassen:

"Disruptive Games musste sich leider von vielen erstaunlichen, talentierten Spieleentwicklern trennen. Wenn jemand in meinem Netzwerk offene Stellen in irgendeiner Disziplin hat, melde dich bitte und ich werde dich an einige der mitfühlendsten, engagiertesten und wachstumsorientiertesten Personen verweisen, mit denen ich je das Vergnügen hatte zu arbeiten."