Dissidia Duellum Final Fantasy angekündigt

Square Enix stellt uns "Dissidia Duellum Final Fantasy" für iOS und Android vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier wird uns über eineinhalb Minuten lang gezeigt, was "Dissidia Duellum Final Fantasy" ausmacht. Dabei gibt es sowohl Story- als auch In-Game-Sequenzen zu sehen.

"Dissidia Duellum Final Fantasy" führt die Reihe in ein modernes Tokio, in dem bekannte Figuren aus dem "Final Fantasy"-Universum zusammen gegen eine drohende Zerstörung antreten. Geplant ist dabei ein wettkampforientiertes 3-gegen-3-Arenasystem, bei dem einzelne Teams versuchen, einen gemeinsamen Bossgegner schneller zu besiegen als die Konkurrenz. Damit setzt das Projekt auf eine Kombination aus Teamstrategie und einem actionorientiertem Spielablauf.

"Dissidia Duellum Final Fantasy" erscheint im Laufe des nächsten Jahres.