Divinity im Ankündigungstrailer

Larian Studios hat "Divinity" angekündigt, ein brandneues Spiel, das in der Welt von Rivellon angesiedelt ist. Bei "Divinity", das während der The Game Awards 2025 live mit einem Trailer enthüllt wurde, handelt es sich um den bisher ambitioniertesten Titel von Larian Studios.

Mit diesem Rollenspiel von dem Team, das euch "Baldur’s Gate 3" beschert hat, will Larian Studios euch einen nie da gewesenen Umfang und Tiefgang bieten.

Während es sich bei Divinity um ein brandneues Spiel handelt, sind keine Vorkenntnisse von früheren Larian-Titeln erforderlich. Alle, die "Divinity: Original Sin" und "Divinity: Original Sin 2" gespielt haben, können sich über ein tieferes Verständnis und Kontinuität freuen.

"Trotz der langen Geschichte der Reihe ist dies unser erstes Spiel, das den Titel ‚Divinity‘ trägt. Wir wollen alles, was wir zuvor geschaffen haben, an einem Ort zusammenführen. Dies ist der Beginn von etwas, das einen grösseren Umfang, eine grössere Tiefe und eine grössere Vertrautheit hat als alles, was wir zuvor erschaffen haben. Auf diesen Augenblick haben wir hingearbeitet, seit wir unser Schicksal in die eigene Hand genommen haben. Das ist das Divinity, das wir schon immer kreieren wollten, und ihr werdet sehr viel Spass damit haben."

Swen Vincke, Gründer und Game Director von Larian Studios