Divinity auch für Switch 2?

Seit dessen Ankündigung wurde darüber spekuliert, ob "Divinity" auch für die Switch 2 erscheinen könnte. Jetzt haben sich die Larian Studios hochoffiziell zu dem Thema geäussert.

So sagten die Larian Studios im Rahmen einer AMA-Session bei Reddit, dass man eine Switch-2-Version von "Divinity" definitiv in Betracht ziehe. Generell liebe man diese Plattform, was man ja auch zuletzt erst am Release von "Divinity: Original Sin II" gesehen habe.

"Divinity" war bei den Game Awards im Dezember mit einem kinoreifen Trailer enthüllt worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Divinity" ist bisher nur für den PC bestätigt und hat noch keinen Releasetermin.