Do Not Feed the Monkeys 2099 auch für Konsole

Joystick Adventures und Fictiorama Studios stellen "Do Not Feed the Monkeys 2099" auch für die Konsolenwelt in Aussicht. Ein ungefähres Releasefenster für die Portierungen nennt man ebenfalls.

Demnach ist "Do Not Feed the Monkeys 2099" im Laufe des ersten Quartals 2026 auch für PS4, PS5 und Switch erhältlich, PC-Besitzer wurden ja schon am 25. Mai 2023 damit versorgt.

Inhaltlich führt "Do Not Feed the Monkeys 2099" das preisgekrönte Überwachungsspiel in ein futuristisches Zeitalter. Im Jahr 2099 hat sich die Menschheit nämlich weit über die Galaxis hinaus ausgebreitet, nachdem ausserirdisches Wissen zu einem enormen technischen Fortschritt geführt hat.

Als neues Mitglied des geheimnisvollen Primate Observation Club beobachten wir darin über die sogenannte MonkeyVision-App das Leben anderer Wesen und entdecken deren Geheimnisse. Geld lässt sich dabei durch Nebenjobs verdienen, mit dem sich neue Kameras oder Ausrüstungen freischalten lassen. Somit verschwimmen moralische Grenzen, wenn Eingriffe in das Leben der Beobachteten möglich werden.

Unterstützt werden wir von künstlichen Hologrammen namens OmniPals, welche Informationen liefern und für zusätzliche Interaktion sorgen. Neben zahlreichen Verbesserungen wie etwa Schnellvorlauf oder erweiterten Spieloptionen bleibt der Reiz des Originals erhalten: die Neugier auf das, was andere tun - und die Frage, ob man nur zuschauen sollte.