Docked angekündigt

Saber Interactive stellt uns heute "Docked" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät der zugehörige Trailer.

Inhaltlich verlegt "Docked" die Rückkehr nach Port Wake in einen realistischen Hafensimulator, welcher Maschinensteuerung, Infrastrukturaufbau und Betriebsmanagement miteinander verzahnt. Nach einem Hurrikan übernimmt die neue Leitung darin das Familienunternehmen, lädt ankommende Schiffe, organisiert Tiefladerkonvois mit Versorgungsgütern und Medizin, beaufsichtigt Reparaturen und hält gewaltige Anlagen einsatzbereit.

Verträge bringen dabei Ressourcen, Lieferketten entstehen, pünktliche Auslieferungen sichern den Fortgang. Abnutzung erzwingt Inspektionen und termingerechte Wartung. Präzision zählt: Sicherungsseile korrekt spannen, Gewichte auf Trailern ausbalancieren, fragile Fracht durch enge Bereiche manövrieren. Der begleitende Trailer stellt uns das grundsätzliche Konzept des Spiels jetzt schonmal etwas mehr als eine Minute lang in bewegten Bildern vor.

Für "Docked" gibt es bislang noch keinen Erscheinungstermin.