Docked: Neuer Overview-Trailer

Saber Interactive veröffentlicht für "Docked" einen neuen Overview-Trailer. Der Trailer gibt einen umfassenden Einblick in die Welt von Port Wake und zeigt das Geschehen vom Boden bis zu den höchsten Containerstapeln. "This Is Docked" beleuchtet die Abläufe, die den industriellen Umschlagplatz am Laufen halten und stellt die Menschen vor, die den Betrieb ermöglichen.

Nach einem schweren Hurrikan, der das Familienunternehmen bedroht, überneht ihr die Rolle des Lead Operator. Die Grösse der Fracht spielt dabei keine Rolle - der Umgang mit schwerem Gerät erfordert Präzision und Kontrolle. Eine Auswahl spezialisierter, massiver Fahrzeuge steht bereit, um Port Wake Schritt für Schritt wieder aufzubauen und über den früheren Erfolg hinaus zu erweitern - Container für Container. Das Erfüllen von Aufträgen bringt dringend benötigte Einnahmen in den Hafen, doch ein einzelner Fehler kann den gesamten Betrieb ins Wanken bringen.

"Docked" erscheint am 05. März für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.