Docked erscheint im März

Saber Interactive hat einen konkreten Releasetermin für "Docked" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis März in Geduld üben.

So wird "Docked" ab 5. März erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC angegeben.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Pre-Order Trailer zu "Docked" begleitet. Darin können Interessierte über eine Minute lang einen ersten Eindruck von den aussergewöhnlichen Herausforderungen und Erfolgen bekommen, die Port Wake so zu bieten hat.

Wer "Docked" jetzt schonmal spielen möchte und im Besitz eines PCs ist, hat übrigens Glück. Für besagte Plattform ist nämlich bereits eine Demo der Simulation verfügbar.

"Docked" war im August 2025 angekündigt worden.