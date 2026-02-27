Docked: Frischer Trailer

Saber Interactive hat einen weiteren Trailer zu "Docked" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im neuen Trailer zu "Docked" werden die Häfen werden als zentraler logistischer Zugangspunkt der USA dargestellt, an dem umfangreiche Ausrüstung und grosse Frachtmengen präzise Koordination erfordern. Zudem wird Tommy vorgestellt, einer der zentralen Hafenarbeiter, die den Job einfach aussehen lassen. Unterlegt mit Bon Jovis „Livin’ on a Prayer“ vermittelt man einen Überblick über Arbeitsabläufe und Rahmenbedingungen des Familienbetriebs in Port Wake.

Erst letzte Woche war ein Übersichtstrailer zu "Docked" ins Netz gestellt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Docked" erscheint am 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC.