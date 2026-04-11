Doki Doki Literature Club aus Googles PlayStore verschwunden

Das beliebte Horror-Visual-Novel "Doki Doki Literature Club" ist überraschend aus dem Google Play Store verschwunden. Die mobile Version war erst Ende 2025 offiziell für iOS und Android veröffentlicht worden und konnte kostenlos heruntergeladen werden.

Wie bislang bekannt ist, wurde der Titel ohne Vorankündigung aus dem Store entfernt. Gründe dafür wurden zunächst nicht kommuniziert, was bei Fans für Verwirrung sorgt – insbesondere, da das Spiel erst seit wenigen Monaten offiziell auf mobilen Plattformen verfügbar war.

Das Verschwinden betrifft offenbar nur die Android-Version im Google Play Store. Die iOS-Version ist weiterhin verfügbar, und auch andere Plattformen wie PC oder Konsolen sind nicht betroffen.

Warum genau "Doki Doki Literature Club" entfernt wurde, ist aktuell unklar. Möglich sind typische Ursachen wie Store-Richtlinien, Altersfreigaben oder technische/administrative Probleme – eine offizielle Bestätigung der Entwickler steht jedoch noch aus.